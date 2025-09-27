ট্রাম্পকে অমান্য করার আহ্বান
কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পেত্রোর ভিসা বাতিল করবে যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর ঘোষণা করেছে যে, কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোর ভিসা বাতিল করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ভাষ্য অনুযায়ী, নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে এক বিক্ষোভে অংশ নিয়ে তার বেপরোয়া ও উসকানিমূলক আচরণ করার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) এক্স (পূর্বে টুইটার) এ প্রকাশিত এক পোস্টে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানায়, আজকের দিনেই কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট নিউইয়র্ক সিটির রাস্তায় দাঁড়িয়ে মার্কিন সেনাদের ট্রাম্পের আদেশ অমান্য করতে এবং সহিংসতায় প্ররোচিত করতে বলেছেন।
যদিও পেত্রোর বক্তব্যের নির্দিষ্ট কোনো অংশ মার্কিন দপ্তর সরাসরি উল্লেখ করেনি, তবে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়— কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘ সদর দপ্তরের বাইরে হাজারো ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভকারীর সঙ্গে যোগ দেন।
এক ভিডিওতে পেত্রোকে বলতে শোনা যায়, তার দেশ জাতিসংঘে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করবে, যার মাধ্যমে পৃথিবীকে রক্ষার জন্য একটি সেনাবাহিনী গঠনের আহ্বান জানানো হবে। এই বাহিনীর প্রথম কাজ হবে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা।
বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তব্যে পেত্রো বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই বাহিনীতে সৈন্য সরবরাহ করবে, যারা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের আদেশ বাস্তবায়ন করবে এবং এই বাহিনী হবে মার্কিন সামরিক বাহিনীর চেয়েও বড়।
তিনি আরও বলেন, আমি মার্কিন সেনাদের অনুরোধ করছি— মানবজাতির ওপর বন্দুক না তাক করতে। ট্রাম্পের আদেশ অমান্য করো। মানবতার আদেশ মানো।
শুক্রবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতরণের চতুর্থ দিনে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বক্তব্যের সময় জাতিসংঘ সদর দপ্তরের বাইরে ব্যাপক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম