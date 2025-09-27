ভেনেজুয়েলায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

ভেনেজুয়েলায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
ভেনেজুয়েলায় মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজ।
প্রতিবেদনে বলা হয়, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার উপকূল থেকে সন্দেহভাজন মাদকবাহী অন্তত তিনটি নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে, যাতে কমপক্ষে ১৭ জন নিহত হন।
তবে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো বলেন, এই আক্রমণগুলো তাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের মার্কিন প্রচেষ্টার অংশ।
এনবিসি জানায়, এই হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। যদিও এখনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই পদক্ষেপে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেননি।
সূত্রমতে, বর্তমানে আলোচিত সামরিক বিকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে— ড্রোন হামলা চালিয়ে ভেনেজুয়েলার মাদক উৎপাদন কেন্দ্রে আঘাত হানা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধী গোষ্ঠীর সদস্য ও নেতাদের টার্গেট করা।
ট্রাম্প প্রশাসনের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা এনবিসিকে বলেন, আমেরিকায় একফোঁটাও মাদক ঢুকতে না দেওয়ার এবং যারা দায়ী তাদের বিচারের মুখোমুখি করার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সব শক্তি প্রয়োগ করতে প্রস্তুত।
এদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো অজ্ঞাত মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে গোপন বার্তা আদান-প্রদান চলছে বলেও জানায় সূত্র। খবরে বলা হয়, উত্তেজনা কমাতে প্রেসিডেন্ট মাদুরো ট্রাম্পকে কিছু ছাড় দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছেন।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে শুক্রবার দেওয়া এক ভাষণে ভেনেজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভান গিল পিন্টো যুক্তরাষ্ট্রের এই পরিকল্পনাকে অবৈধ ও সম্পূর্ণ অনৈতিক সামরিক হুমকি হিসেবে আখ্যা দেন।
তিনি বলেন, আমাদের মাথার ওপর যে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ছায়া নেমে এসেছে, তার বিরুদ্ধে কারাকাস প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। একই সঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন কামনা করেন।
সূত্র: এনবিসি নিউজ
এমএসএম