পাকিস্তানকে ‘বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্রস্থল’ বললেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর/ ফাইল ছবি: এএফপি

পাকিস্তানকে ‘বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্রস্থল’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন ভারতের পরাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে এই আখ্যা দেন তিনি।,

জয়শঙ্কর বলেন, বিশ্বের বড় বড় সন্ত্রাসী হামলার সূত্র এক দেশেই গিয়ে মেলে। সম্প্রতি কাশ্মীরের পহেলগাম হামলার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, সেখানে ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে ও এই ঘটনার সাথেও পাকিস্তানের যোগসূত্র স্পষ্ট।

তিনি বলেন, যখন কোনো রাষ্ট্র প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ঘোষণা করে, যখন শিল্পকারখানার মতো সন্ত্রাসের আস্তানা চালানো হয়, যখন সন্ত্রাসীদের নায়ক বানানো হয়- তখন এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে কঠোর অবস্থান নিতে হবে।

ভারতের স্বাধীনতার পর থেকেই দেশটি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, দশকের পর দশক ধরে বিশ্বের বড় সন্ত্রাসী হামলার ছাপ সেই এক দেশেই মেলে। জাতিসংঘ ঘোষিত সন্ত্রাসীদের তালিকায় ভরপুর পাকিস্তানি নাগরিক।

অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, ভারত তার জনগণকে রক্ষার অধিকার প্রয়োগ করেছে এবং হামলার আয়োজক ও অপরাধীদের বিচারের আওতায় এনেছে।

পাকিস্তানকে অর্থায়ন বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে জয়শঙ্কর বলেন, সন্ত্রাসের অর্থ জোগান বন্ধ করতে হবে, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত করতে হবে ও পুরো সন্ত্রাস নেটওয়ার্কের ওপর নিরলস চাপ বজায় রাখতে হবে। যারা সন্ত্রাসে পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রকে প্রশ্রয় দেয়, তারাই একদিন এর খেসারত দেবে।

এই বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টা আগে জাতিসংঘে ভারতের কূটনৈতিক প্রতিনিধি পেটাল গেহলটও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। তিনি শরীফের ‘যুদ্ধ জয়ের’ দাবিকে মিথ্যা দাবি করে বলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীই ভারতের কাছে যুদ্ধবিরতির জন্য অনুরোধ করেছিল।

সূত্র: এনডিটিভি

