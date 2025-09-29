ইসরায়েলে হুথিদের হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ইসরায়েলে হুথিদের হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
ইসরায়েলে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে হুথি বিদ্রোহীরা। এক বিবৃতিতে, হুথি সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসরায়েলের দিকে হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও দুটি ড্রোন নিক্ষেপের দাবি করেছে। তারা জানিয়েছে, তেল আবিবের দিকে ‘প্যালেস্টাইন-২’ নামের একাধিক ওয়ারহেডযুক্ত হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে এবং দক্ষিণ ইসরায়েলের ইলাত শহরের দিকে দুটি ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। খবর আল জাজিরার।
হুথিরা বলছে, এই হামলা গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর ‘গণহত্যা ও বিপজ্জনক উত্তেজনা’র প্রতিক্রিয়া হিসেবে চালানো হয়েছে। তারা আরও জানিয়েছে, গাজায় আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধর্মীয়, নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব পালন অব্যাহত থাকবে।
এদিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রটি সফলভাবে প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে এবং কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি। তবে ড্রোন হামলার বিষয়ে তারা কোনো তথ্য দেয়নি।
মাত্র কয়েকদিন আগেই ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ইয়েমেনের রাজধানী সানায় ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র এসব হামলার বিষয় নিশ্চিত করে জানান, হুথিদের সাধারণ সদর দপ্তরের কমান্ড কেন্দ্র এবং তাদের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা শাখার বিভিন্ন স্থাপনায় লক্ষ্য করে ডজনেরও বেশি যুদ্ধবিমান ও বিমান সহায়তা ইউনিট ব্যবহৃত হয়েছে।
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ এক বিবৃতিতে দাবি করেন, শক্তিশালী এসব হামলায় ডজনখানেক হুথি নিহত হয়েছেন। তবে হুথি-ঘনিষ্ঠ গণমাধ্যমের দাবি, এই হামলায় মাত্র দু’জন নিহত এবং ৪৮ জন আহত হয়েছেন। হামলার সময় হুথি নেতা আব্দুল-মালিক আল-হুথি টেলিভিশনে সরাসরি ভাষণ দিচ্ছিলেন।
টিটিএন