জানা গেলো যুক্তরাষ্ট্রে গির্জায় হামলাকারীর পরিচয়

জানা গেলো যুক্তরাষ্ট্রে গির্জায় হামলাকারীর পরিচয়
জানা গেলো যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে গির্জায় হামলার ঘটনায় সন্দেহভাজন হামলাকারীর পরিচয়। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, সন্দেহভাজন হামলাকারীর নাম থমাস জ্যাকব স্যানফোর্ড, যিনি একটা সময় মার্কিন সামরিক বাহিনীর মেরিন কোরে কর্মরত ছিলেন। এবিসি নিউজের প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা গেছে।
এবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, ৪০ বছর বয়সী স্যানফোর্ডের বাড়ি মিশিগানের বার্টন শহরে। তিনি মার্কিন মেরিন কোরের সদস্য হিসেবে ২০০৪ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, স্যানফোর্ড শেষ পর্যন্ত সার্জেন্ট পদে উন্নীত হন ও ইরাক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) মিশিগান অঙ্গরাজ্যের গ্র্যান্ড ব্ল্যাংক শহরের একটি গির্জায় হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন ৪ জন। এছাড়া আহত হন অন্তত ৮ জন।
অন্য সব রোববারের মতো এদিনও গির্জাটির প্রার্থনায় শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সেসময় বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে গির্জার ভেতর ঢুকে পড়েন হামলাকারী ও নির্বিচারে গুলি চালানো শুরু করে। এলোপাতাড়ি গুলি চালানোর পর হামলাকারী গির্জায় অগ্নিসংযোগ করেন। এরপর পুলিশের গুলিতে নিহত হন সন্দেহভাজন হামলাকারী।
গ্র্যান্ড ব্ল্যাংক শহরের পুলিশপ্রধান উইলিয়াম রেনি জানান, হামলার ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে ওই গির্জার চত্বরে ছুটে যান দুজন পুলিশ কর্মকর্তা ও তাদের গুলিতে পার্কিং লটের কাছে নিহত হন স্যানফোর্ড। ঠিক কী কারণে তিনি এই হামলা চালিয়েছেন, তা এখনো জানা যায়নি। হত্যার উদ্দেশ্য জানতে তার বাসস্থান ও ফোন রেকর্ড দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রেনি।
এদিকে, এই হামলার মাত্র ১৪ ঘণ্টা আগে পার্শ্ববর্তী অঙ্গরাজ্য নর্থ ক্যারোলাইনার সাউথপোর্ট শহরে একটি বারে বন্দুক হামলা হয়। এতে নিহত হন অন্তত ৩ জন এবং আহত হন ৫ জন।
সূত্র: এবিসি নিউজ
