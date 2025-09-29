  2. আন্তর্জাতিক

পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনকারী নেতার উদ্বেগ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৭ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিতে পারে ইসরায়েলি সরকার
ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চীম তীরে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের নেতা ইয়োসি দাগান/ ছবি: ইয়োনাতান সিন্ডেল/ফ্ল্যাশ ৯০

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক শেষে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চীম তীরে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের নেতা ইয়োসি দাগান। তিনি জানিয়েছেন, নিউইয়র্কে বৈঠকের পর তার মনে হয়েছে, বর্তমান সরকার ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিতে পারে।

দাগানসহ কয়েকজন বসতি স্থাপনকারীর নেতা রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্র সফরে থাকা নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করেন। এর পরেই ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে জানা গেছে। ট্রাম্প গাজার শান্তি পরিকল্পনায় নেতানিয়াহুর সমর্থন চাইবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ইয়েনেত নিউজকে দাগান জানান, বৈঠকটি ছিল ‘খুব দীর্ঘ’ ও শেষে তাদের ‘অত্যন্ত উদ্বিগ্ন’ মনে হয়েছে। তিনি বলেন, নেতানিয়াহু তাদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন, তবে পশ্চিম তীরকে সংযুক্ত করার কোনো সময়সীমা নির্ধারণে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হননি।

দাগান সতর্ক করে বলেন, এই সরকার ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় স্বাক্ষর করতে পারে, আর সেটিই হবে পরবর্তী ৭ অক্টোবরের মতো একটি ঘটনা।

শমরিয়া আঞ্চলিক কাউন্সিলের প্রধান ইয়োসি দাগান বলেন, আরও জানান, ট্রাম্পের সঙ্গে নেতানিয়াহুর বৈঠকের আগে আবারও বসতি স্থাপনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার চেষ্টা করা হবে।

২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান শুরু হওয়ার পর পশ্চিম তীরে দখলদারত্ব বাড়াতে থাকে ইসরায়েল। বেশ কয়েকটি নতুন আবাসন পরিকল্পনাও পাস করে ইসরায়েলি মন্ত্রিসভা, যেগুলোর বাস্তবায়নও শুরু হয়েছিল। তবে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে সেগুলো স্থগিত রয়েছে।

সূত্র: টাইমস অব ইসরায়েল

