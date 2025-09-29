যুক্তরাজ্য
ইসরায়েলকে গণহত্যায় অভিযুক্ত করতে লেবার পার্টির ভোটগ্রহণ
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় গণহত্যার দায়ে ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করতে সদস্যদের ভোটগ্রহণ শুরু করেছে যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি। লিভারপুলে পার্টির বার্ষিক সম্মেলনে ইসরায়েলের ওপর সামরিক ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার দাবিতে এ ভোটগ্রহণ চলছে।
‘পিস ইন দ্য মিডল ইস্ট ২’ শিরোনামের এই প্রস্তাব প্যালেস্টাইন সলিডারিটি ক্যাম্পেইন ও ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থন পেয়েছে। প্রস্তাবে জাতিসংঘ কমিশন অব ইনকোয়ারির সাম্প্রতিক রিপোর্ট গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে, যেখানে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ তোলা হয়েছে।
সর্বশেষ এক জরিপে দেখা গেছে, লেবার পার্টির ৭২ শতাংশ সমর্থক ইসরায়েলের ওপর সামরিক নিষেধাজ্ঞার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।
প্রস্তাবের পক্ষে লেবার এমপি রিচার্ড বারগন বলেন, আমরা শুধু শোক প্রকাশ নয় বরং কার্যকর পদক্ষেপ চাই। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে এই গণহত্যা বন্ধ করতে হবে।
সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া চলতি মাসেই ইসরায়েলে অস্ত্র রপ্তানির ৩০টি লাইসেন্স স্থগিত করেছে যুক্তরাজ্য, যদিও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামরিক যন্ত্রাংশ এর আওতার বাইরে রয়েছে।
সূত্র: মিডল ইস্ট আই
কেএম/এসএএইচ