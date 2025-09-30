ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করায় কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে ইউটিউব

ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করায় কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে ইউটিউব
ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করায় কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে ইউটিউব। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের অবসান ঘটাতে ২ কোটি ৪৫ লাখ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়েছে জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটি।
২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল দাঙ্গার পর ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট স্থগিত করে ইউটিউব। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মামলা করা হয়েছিল।
আদালতের নথি অনুযায়ী, মীমাংসার অংশ হিসেবে ইউটিউব ট্রাম্পের পক্ষে ২ কোটি ২০ লাখ ডলার দান করবে ‘ট্রাস্ট ফর দ্য ন্যাশনাল মল’ নামে একটি অলাভজনক সংস্থায়, যারা হোয়াইট হাউজে ২০ কোটি ডলারের বলরুম নির্মাণ প্রকল্প তদারকি করছে। বাকি ২৫ লাখ ডলার যাবে আমেরিকান কনজারভেটিভ ইউনিয়ন ও লেখক নাওমি উলফসহ মামলার অন্যান্য বাদীদের কাছে।
ইউটিউবের মূল কোম্পানি অ্যালফাবেট জানিয়েছে, এই অর্থ প্রদান কোনো দোষ স্বীকার নয়, বরং দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার ঝুঁকি ও ব্যয় এড়ানোর জন্যই এই সমঝোতা করা হয়েছে।
২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে বিজ্ঞাপন থেকে ইউটিউবের আয় হয়েছে প্রায় ৯৮০ কোটি ডলার। ফলে ক্ষতিপূরণের এই অর্থ প্রদান তাদের জন্য তুলনামূলকভাবে সামান্যই।
এর আগে চলতি বছরই মেটা প্ল্যাটফর্মস এবং এক্সও ট্রাম্পের করা একই ধরনের মামলা কয়েক মিলিয়ন ডলারে মীমাংসা করতে সম্মত হয়েছিল।
ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ আইনজীবী জন পি. কোয়েল বলেন, তিনটি মামলায় মোট ছয় কোটি ডলার আদায় হয়েছে। তার দাবি, এসব রায়ে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর আচরণে পরিবর্তন এসেছে।
তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ ধরনের মীমাংসা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর কনটেন্ট মডারেশনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক নীতি গঠনের আশা দুর্বল করে দেয়। সিডনির বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক টিমোথি কোসকির মতে, এটি আসলে সেন্সরশিপকে সরিয়ে দেয়নি; বরং একে বেছে বেছে প্রয়োগের সুযোগকে আরও শক্তিশালী করেছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
