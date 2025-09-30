ট্রাম্পের শুল্ক থেকে রেহাই পাচ্ছে না বিদেশি সিনেমাও
যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে নির্মিত সব ধরনের সিনেমার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ক্যালিফোর্নিয়ার চলচ্চিত্রশিল্পকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বলে উল্লেখ করে তিনি এ ঘোষণা দিয়েছেন।
তবে কবে থেকে এই শুল্ক কার্যকর হবে এবং কীভাবে তা বাস্তবায়ন হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি।
এর আগে গত মে মাসে প্রথম এ ধরনের শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তিনি দাবি করেন, বিদেশি সিনেমায় শুল্ক-প্রণোদনা হলিউডকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং প্রযোজনা করার সুযোগ হারাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।
তবে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এ পদক্ষেপ কার্যত চলচ্চিত্র নির্মাণে বড় ধরনের বাধা তৈরি করবে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, আইনগত জটিলতার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের শুল্ক কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব।
ট্রাম্পের এমন সিদ্ধান্তে সিনিমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিতেও এর প্রভাব দেখা গেছে। সোমবার সকালে ট্রাম্পের পোস্টের পর নেটফ্লিক্সের শেয়ারের দর ১ শতাংশ কমে যায়। কমেছে সিনেমার টিকেটের দামও। তবে ওয়াল্ট ডিজনি ও সিনেমা হল কোম্পানি এমসি এর শেয়ারের দর বেড়েছে।
২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বক্স অফিসের আয় ছিল প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি ডলার। কোভিড মহামারির সময় এটি নেমে আসে মাত্র ২০০ কোটি ডলারে। পরবর্তীসময়ে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ালেও আয় এখনও ৯০০ কোটি ডলার অতিক্রম করতে পারেনি।
