স্পেনের সামরিক ঘাঁটি দিয়ে ইসরায়েলে মার্কিন অস্ত্র পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা

স্পেনের সামরিক ঘাঁটি দিয়ে ইসরায়েলে মার্কিন অস্ত্র পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা
স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত রোটা ও মোরোন সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করে মার্কিন অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম ইসরায়েলে পাঠানোর ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির সরকার। স্প্যানিশ দৈনিক এল পাইস জানায়, স্পেনের ঘাঁটিগুলো দেশের সার্বভৌমত্বের অংশ ও এ ঘাঁটিগুলোতে যে কোনো কার্যক্রম কেবল দেশীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনেই সম্ভব।
আটলান্টিক উপকূলের কাদিজ শহরের কাছে রোটা নৌঘাঁটি ও সেভিয়ার নিকটবর্তী মোরোন বিমানঘাঁটি দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে আসছিল। তবে স্প্যানিশ সরকারের দাবি, ঘাঁটিগুলো স্পেনের নিয়ন্ত্রণাধীন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্য কোনো দেশ স্বাধীনভাবে সেগুলো ব্যবহার করতে পারে না।
চলতি বছরের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলে ছয়টি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান পাঠায়। তখন স্পেনের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেওয়া না হলে সেগুলো আটলান্টিক মহাসাগরের পর্তুগিজ ঘাঁটিতে বিরতি নেয়। পরে উড়োজাহাজগুলো জিব্রাল্টার প্রণালী হয়ে ইসরায়েলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়।
বিশ্লেষকদের মতে, স্পেনের এই অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয় নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করছে।
সূত্র: মিডল ইস্ট মনিটর
কেএম