কলকাতা
‘যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা’র থিমে সেজেছে বেহালা ফ্রেন্ডসের পূজা মণ্ডপ
কলকাতার বেহালা ফ্রেন্ডস ক্লাবের দুর্গাপূজা থিমে ফুটে উঠলো ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংসস্তূপ ও ক্ষুধার রাজ্যে পরিণত হওয়া ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা। সেই সঙ্গে তাতে যুক্ত হয়েছে বাংলার তেতাল্লিশের মন্বন্তরও।
জানা গেছে, বেহালা ফ্রেন্ডস ক্লাবের দুর্গাপূজা কমিটির এবারের থিম হলো ‘নবান্ন’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, সেই ঘটনা অবলম্বনে বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটক থেকে এই থিম বেছে নেওয়া হয়েছে। পূজা প্যান্ডেলে সৃজনশীলতা ও দক্ষতার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে গাজার যুদ্ধক্ষেত্র, দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশা।
মণ্ডপে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শনার্থীরা শুনতে পারছেন সমাজকর্মী নামা হাসানের লেখা আরবি ভাষার একটি কবিতা। যেখানে গাজার ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ রয়েছে। হাসানের লেখা সেই কবিতা বাংলায় লেখা রয়েছে প্যান্ডেলের দেয়ালে। প্যান্ডেলের ভেতরে সারিবদ্ধভাবে রাখা রয়েছে চালের বস্তা, যা দুর্ভিক্ষের দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়।
এসব বিষয়ে পূজা কমিটির সদস্য অরিন্দম ঘোষাল বলেছেন, এ বছর আমাদের চিন্তা-ভাবনায় উঠে এসেছে যুদ্ধ ও তার পরিণাম। ‘নবান্ন’ আমাদের থিমের নাম। বিজন ভট্টাচার্যের একটি বিখ্যাত নাটকের প্রেক্ষাপটে এই থিম বানানো হয়েছে।
অরিন্দম ঘোষাল আরও বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০) আজকের বাংলাদেশসহ তৎকালীন গোটা বাংলায় ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। আজ গাজাতে যুদ্ধ চলছে ও সেখানকার নাগরিকরা প্রায় একই ধরনের দুর্দশায় পড়েছেন এবং আমরা সেটাকেই তুলে ধরেছি।
