গুপ্তচর সন্দেহে ৫-৬ বছরের দুই ফিলিস্তিনি শিশুকে আটক করলো ইসরায়েলি সেনারা

গুপ্তচর সন্দেহে ৫-৬ বছরের দুই ফিলিস্তিনি শিশুকে আটক করলো ইসরায়েলি সেনারা। পশ্চিম তীরের দক্ষিণাঞ্চলীয় হেবরন শহর থেকে তাদের আটক করা হয়। ওই দুই শিশু ইসরায়েলি দখলদারদের (সেটেলার) একটি বাড়ির ওপর নজরদারি করছিল বলে দাবি করা হয়।
তবে স্থানীয় বাসিন্দা ও বিদেশি মানবাধিকার কর্মীদের তোপের মুখে প্রায় আধা ঘণ্টা পর দুই শিশুকেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ইসরায়েল। আটক হওয়ার সময় দুই শিশু আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, সশস্ত্র এক সেনার সামনে কাঁদতে কাঁদতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে তারা।
ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, ওই শিশুরা আসলে নিজেদের বাড়ির কাছেই ফুটবল খেলছিল। স্থানীয় বাসিন্দা বাদর আল-তামিমি বলেন, শিশুরা হঠাৎ বাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। অথচ সেনারা এটিকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে পরিণত করেছে।
ফিলিস্তিনে জাতিসংঘ মানবাধিকার কার্যালয় থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ ঘটনাকে দখলদারত্বের নির্মম দৈনন্দিন বাস্তবতার প্রতিফলন বলে উল্লেখ করেছে। সংস্থাটি বলেছে, ফিলিস্তিনি শিশুদের জীবন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চলাফেরার অধিকার প্রতিদিনই লঙ্ঘিত হচ্ছে।
গাজায় ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইসরায়েলি গণহত্যা শুরুর পর থেকে পশ্চিম তীরেও দমননীতি বেড়েছে। এখন প্রায় প্রতিদিনই ফিলিস্তিনিদের গণগ্রেফতার ও আটক অভিযান চালানো হচ্ছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর হিসাবে, এ পর্যন্ত গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ২০ হাজারের বেশি শিশু নিহত হয়েছে।
