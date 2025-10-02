  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাজ্যে ইহুদিদের উপাসনালয়ে ছুরিকাঘাতে আহত ৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩০ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
যুক্তরাজ্যে ইহুদিদের উপাসনালয়ে ছুরিকাঘাতে আহত ৪
যুক্তরাজ্যে ইহুদিদের উপাসনালয়ে ছুরিকাঘাতে আহত ৪/ছবি: এএফপি

যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার শহরে ইহুদিদের উপাসনালয় সিনাগগে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় কমপক্ষে চারজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকালে এ ঘটনা ঘটেছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে ইউরো নিউজ।

গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সকাল ৯টা ৩১ মিনিটে হিটন পার্ক হিব্রু কংগ্রেগেশন সিনাগগে ঘটনাটি ঘটে। ওই সময় ইয়ম কিপুর উপলক্ষে ইহুদি সম্প্রদায় সিনাগগে সমবেত হচ্ছিলেন। এর আগে সন্দেহজনকভাবে একটি গাড়ি দিয়ে পথচারীদের চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং পরে এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত করে। সন্দেহভাজন ওই ব্যাক্তিকে গুলি করা হয়েছে, তবে ওই ব্যাক্তির নাম-পরিচয় সম্পর্কে এখনো বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

এ ঘটনার পর আহতদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। ঠিক কতজন আহত হয়েছেন এবং কারও অবস্থা গুরুতর কি না এ বিষয়ে এখনো বিস্তারিত জানা যায়নি।

