  2. আন্তর্জাতিক

বিশ্বের শীর্ষ ১০ ধনীর ৯ জনই যুক্তরাষ্ট্রের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৩৪ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের শীর্ষ ১০ ধনীর ৯ জনই যুক্তরাষ্ট্রের

বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মালিক হয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন। বুধবার (১ অক্টেবর) টেসলার শেয়ার দর বেড়ে যাওয়ায় তার সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে ৫০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) ফোর্বসের রিয়েল টাইম বিলিয়নিয়ার লিস্টে দেখা গেছে শীর্ষ ১০ ধনীর মধ্যে ৯ জনই যুক্তরাষ্ট্রের।

ফোর্বসের তালিকায় মাস্কের পর দ্বিতীয় স্থানে আছেন ওরাকল প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসন। সবশেষ হিসেবে দেখা যায় তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩৫০ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার।

বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে আছেন মার্ক জাকারবার্গ (ফেসবুক ও জেফ বেজোস (অ্যামাজন)। তাদের সম্পত্তির পরিমাণ যথাক্রমে ২৪৫ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার ও ২৩৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার।

এর পরেই অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অবস্থানে আছেন ল্যারি পেজ (গুগল ও সের্গেই ব্রিন (গুগল)। তাদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ যথাক্রমে ২০৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার ও ১৮৯ বিলিয়ন ডলার।

তালিকায় সপ্তম অবস্থানে আছে ফ্রান্সের বার্নার্ড আর্নল্ট এবং পরিবার। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে তারাই কেবল শীর্ষ দশে স্থান করে নিয়েছে।

১৬২ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার ও ১৫৬ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার নিয়ে তালিকায় অষ্টম ও নবম স্থানে আছেন যথাক্রমে জেনসেন হুয়াং সেমিকন্ডাক্টর ও স্টিভ বলমার (মাইক্রোসফট)।

তালিকায় দশম স্থানে আছেন ওয়ারেন বাফেট। তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৪৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার।

সূত্র: ফোর্বস

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।