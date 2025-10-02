গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ ভারতের জন্য বড় ঝুঁকি: রাহুল গান্ধী

গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ ভারতের জন্য বড় ঝুঁকি: রাহুল গান্ধী
ভারতের লোকসভার বিরোধীদলীয় নেতা ও কংগ্রেস এমপি রাহুল গান্ধী বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর ২০২৫) কলম্বিয়ার ইআইএ ইউনিভার্সিটিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদী সরকারের সমালোচনা করে বলেন, ভারতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ।
রাহুল বলেন, ভারতের প্রকৌশল ও স্বাস্থ্যসেবার মতো খাতে শক্তিশালী সক্ষমতা রয়েছে, যা ভবিষ্যতের জন্য আশাব্যঞ্জক। তবে একইসঙ্গে দেশের কাঠামোগত কিছু ত্রুটি আছে, আর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো গণতন্ত্রের ওপর হামলা।
তিনি আরও বলেন, ভারতের বৈচিত্র্যময় ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমানে সেই গণতান্ত্রিক কাঠামো বড় ধরনের আক্রমণের শিকার, যা দেশের জন্য বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
রাহুল গান্ধী বলেন, ভারত মূলত নানা ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে এক চলমান সংলাপ। এদের টিকে থাকার জায়গা করে দেওয়ার সেরা উপায় হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। কিন্তু এখন সেটিই বিপদের মুখে।
এ সময় তিনি বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, বিজেপি-আরএসএসের আদর্শের কেন্দ্রে আছে ভীরুতা। যেমন আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, চীন আমাদের চেয়ে শক্তিশালী, তাই লড়াই করা সম্ভব নয়। এটাই তাদের মানসিকতা।
সূত্র: দ্য হিন্দু
এমএসএম