সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলি হানা, কেমন আছেন শহিদুল আলম?
গাজামুখী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় বাংলাদেশ থেকে যোগ দিয়েছেন আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলম। বুধবার (১ অক্টোবর) রাতে এই নৌবহরে হানা দিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। এরই মধ্যে ১৩টি জাহাজ থেকে গ্রেটা থানবার্গসহ দুই শতাধিক কর্মী-সমাজসেবীকে বন্দি করেছে ইসরায়েল। জানা গেছে, শহিদুল আলম ‘কনশায়েন্স’ নামে একটি বড় জাহাজে রয়েছেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সেটি আটক হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।
গাজামুখী জাহাজ থেকে আটক কর্মীদের ইসরায়েলে নিয়ে যাচ্ছে কমান্ডোরা
গাজামুখী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার জাহাজ থেকে আটক কর্মীদের ইসরায়েলে নিয়ে যাচ্ছে দেশটির কমান্ডোরা। আটক কর্মীদের মধ্যে সুইডিশ পরিবেশবাদী আন্দোলনকারী গ্রেটা থুনবার্গও রয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) এ তথ্য জানিয়েছে ইসরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সংস্থাটির দাবি, আটক সবাই ‘নিরাপদ ও সুস্থ আছেন’। তাদের ‘শান্তিপূর্ণভাবে’ ইসরায়েলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
কলম্বিয়ায় ইসরায়েলের সব কূটনীতিক বহিষ্কার, বাণিজ্য চুক্তি বাতিল
গাজামুখী সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলি হানার কড়া জবাব দিলো কলম্বিয়া। দেশটি থেকে ইসরায়েলের সব কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছেন কলম্বিয়ান প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা থেকে এ পর্যন্ত দুই শতাধিক কর্মী-সামাজিক আন্দোলনকারীকে বন্দি করেছে ইসরায়েল। গাজার অবরোধ ভেঙে মানবিক সাহায্য পৌঁছাতে যাওয়া এই বহরে ৪০টিরও বেশি জাহাজ ছিল। ইসরায়েলের হাতে বন্দি হওয়া কর্মীদের মধ্যে দুইজন কলম্বিয়ান নাগরিকও রয়েছেন।
৫ বছর পর ফের চালু হচ্ছে ভারত-চীন ফ্লাইট
প্রায় পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর অক্টোবর থেকেই ভারত ও চীনের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালু হতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারত ও চীন নির্দিষ্ট শহরের মধ্যে সরাসরি প্লেন চলাচল অক্টোবরের শেষ দিক থেকে পুনরায় শুরু করার বিষয়ে সম্মতি হয়েছে। এটি শীতকালীন সূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কার্যকর হবে।
গাজামুখী ফ্লোটিলা থেকে আটকদের কঠোর কারাগারে রাখতে পারে ইসরায়েল
ইসরায়েলভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ও আইনি কেন্দ্র আদালার আইনি পরিচালক সুহাদ বিশারা জানান, আটক হওয়া ব্যক্তিদের দক্ষিণ ইসরায়েলের আশদোদ বন্দরে আনা হতে পারে। তিনি বলেন, আটকদের পরিচয় নিশ্চিত করার পর তাদের অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে ও বহিষ্কারের প্রক্রিয়া শুরু হবে। এরপর তাদের হেফাজতে নেওয়া হবে, সম্ভবত দক্ষিণ ইসরায়েলের কেতসিওত কারাগারে।
গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ ভারতের জন্য বড় ঝুঁকি: রাহুল গান্ধী
ভারতের লোকসভার বিরোধীদলীয় নেতা ও কংগ্রেস এমপি রাহুল গান্ধী বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর ২০২৫) কলম্বিয়ার ইআইএ ইউনিভার্সিটিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদী সরকারের সমালোচনা করে বলেন, ভারতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ।
গাজাগামী নৌবহর আটককে দস্যুতা বললেন এরদোয়ান
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান গাজার উদ্দেশে যাওয়া সহায়তা নৌবহর (সুমুদ ফ্লোটিলা) আটককে দস্যুতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। একে পার্টির এক সমাবেশে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক জলসীমায় এ অভিযান প্রমাণ করে যে, গাজায় গণহত্যার দায় লুকাতে ইসরায়েলের দমনযন্ত্র পাগল হয়ে উঠেছে।
জেন জি বিক্ষোভে উত্তাল মরক্কো, নিহত ২
জেন জি বিক্ষোভে উত্তাল মরক্কোয় গুলিবিদ্ধ হয়ে দুইজন নিহত হয়েছেন। জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সংস্কারের দাবিতে মরক্কোয় চলমান জেন জি বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নিয়েছে। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে একদল বিক্ষোভকারী পুলিশ স্টেশনে হামলার চেষ্টা করলে নিরাপত্তা বাহিনী প্রতিরোধ করতে তাদের ওপর গুলি চালায়। এতে দুইজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন।
রাশিয়ার তেল কেনা দেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে যাচ্ছে জি-৭
রাশিয়া থেকে যেসব দেশ অপরিশোধিত তেল আমদানি করে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্বের প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-৭। ভার্চুয়াল বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে এমন তথ্য জানানো হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে সহিংস বিক্ষোভ, নিহত ৮
পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আজাদ কাশ্মীরে চার দিন ধরে চলা সহিংস বিক্ষোভে অন্তত আটজন নিহত হয়েছেন। পরিস্থিতি সমাধানে প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছেন। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) পাকিস্তানি কর্মকর্তারা এসব তথ্য জানায়। বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত তিন পুলিশ সদস্য ও ৫ বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে রয়টার্সকে জানিয়েছে ইসলামাবাদের দুজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা।
