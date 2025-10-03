রাশিয়া থেকে তেল কেনায় মোদীর প্রশংসা করলেন পুতিন

রাশিয়া থেকে তেল কেনায় মোদীর প্রশংসা করলেন পুতিন
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করে বলেছেন, ভারত কখনোই বাইরের চাপ মেনে নেবে না কিংবা কারও সামনে অপমান সহ্য করবে না। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভারসাম্যপূর্ণ ও বুদ্ধিমান নেতা আখ্যা দিয়ে রাশিয়া-ভারতের সম্পর্ককে বিশেষ বলে উল্লেখ করেছেন।
পুতিন বলেছেন, ভারতের রাশিয়ান অপরিশোধিত তেল আমদানি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত। যদি ভারত এ সরবরাহ প্রত্যাখ্যান করে, ক্ষতি হবে প্রায় ৯-১০ বিলিয়ন ডলার।
পুতিনের মন্তব্য আসে দুই সপ্তাহ পর, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভারত ও চীনকে ইউক্রেন যুদ্ধে অর্থদাতা আখ্যা দেন। রাশিয়ান তেল কেনার কারণে শাস্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র আগস্টে ভারতের রপ্তানিপণ্যে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে, ফলে দেশটির ওপর মোট শুল্ক দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে।
পুতিন সতর্ক করেন, এই ধরনের উচ্চ শুল্ক বিশ্ববাজারে দাম বাড়াতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে দীর্ঘদিন উচ্চ সুদের হার ধরে রাখতে বাধ্য করবে।
তিনি সোভিয়েত যুগ থেকে রাশিয়া-ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, ভারত এ সম্পর্ককে মূল্য দেয়, আর আমরাও কৃতজ্ঞ যে ভারত তা ভুলে যায়নি। আমাদের মধ্যে কখনো কোনো বড় সমস্যা বা উত্তেজনা হয়নি।
মোদীকে তিনি ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তাদের আলাপচারিতা সবসময় আস্থাভিত্তিক হয়।
শেষে পুতিন বাণিজ্য ঘাটতির প্রসঙ্গে জানান, রাশিয়া ভারত থেকে কৃষিপণ্য ও ওষুধ বেশি আমদানি করতে পারে, তবে অর্থায়ন, লজিস্টিকস ও পেমেন্ট–সংক্রান্ত বাধা দূর করতে হবে।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম