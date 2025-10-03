  2. আন্তর্জাতিক

ইহুদি উপাসনালয়ে হামলাকারী সিরিয়ার নাগরিক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৬ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
ইহুদি উপাসনালয়ে হামলাকারী সিরিয়ার নাগরিক/ ছবি: এএফপি

যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার শহরে ইহুদিদের উপাসনালয় সিনাগগে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে। হামলাকারী ওই ব্যক্তির নাম জিহাদ আল-শামি(৩৫)। তিনি সিরীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক বলে জানিয়েছে গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ।

এ ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছে এবং আরও তিন জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

পুলিশের দেওয়া তথ্য মতে, জিহাদ আল-শামি ২০০৬ সালে যুবক অবস্থায় যুক্তরাজ্যে আসেন। পুলিশের রেকর্ডে এর আগে আল-শামির নামে আইন ভঙ্গের কোনো তথ্যে পাওয়া যায়নি এবং তিনি নিরাপত্তা সংস্থার নজরদারিতেও ছিলেন না। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকালে হামলার সাত মিনিটের মধ্যে গুলি চালিয়ে আল-শামিকে হত্যা করে ম্যানচেস্টার পুলিশ।

এছাড়া ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ এবং একজন নারী। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও প্ররোচনার অভিযোগ আনা হয়েছে।

জানা গেছে বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকালে ইয়ম কিপুর উপলক্ষে হিটন পার্ক হিব্রু কংগ্রেশন সিনাগগে সমবেত হয়েছিলেন ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকজন ।

সূত্রঃ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট
কেএম

