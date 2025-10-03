শান্তি প্রস্তাব মেনে নিতে হামাসকে দুদিন সময় দিলেন ট্রাম্প

শান্তি প্রস্তাব মেনে নিতে হামাসকে দুদিন সময় দিলেন ট্রাম্প
গাজা উপত্যকায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনায় সম্মতি দিতে হামাসকে দুই দিন সময় দেওয়া হয়েছে। যদি হামাস এ প্রস্তাবে রাজি না হয় তবে সংগঠনটির জন্য নরক অপেক্ষা করছে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) নিজের ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, রোববার (৫ অক্টোবর) ওয়াশিংটন সময় সন্ধ্যা ৬টা (গ্রিনিচ মান সময় রাত ১০টা) এর মধ্যেই চুক্তি করতে হবে। যদি এ প্রস্তাব গ্রহণ না করা হয় তবে হামাসের ওপর 'অভূতপূর্ব নরক নেমে আসবে।'
তিনি আরও লেখেন, এটাই চুক্তির শেষ সুযোগ। যদি তা না হয়, তবে হামাসের বিরুদ্ধে এমন নরক নেমে আসবে যা আগে কেউ কখনও দেখেনি। যেভাবেই হোক মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।
ট্রাম্পের প্রস্তাবে হামাসকে ইতিবাচক সাড়া দিতে চাপ দিচ্ছেন আরব এবং তুরস্কের মধ্যস্থতাকারীরা। তবে গোষ্ঠীটি ট্রাম্পের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন হামাসের এক সিনিয়র কর্মকর্তা।
কেএম
সূত্রঃ বিবিসি