  2. আন্তর্জাতিক

রমজানের সম্ভাব্য তারিখ জানালো আমিরাতের জ্যোতির্বিদরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫৫ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
রমজানের সম্ভাব্য তারিখ জানালো আমিরাতের জ্যোতির্বিদরা
সৌদিতে চাঁদ দেখার আয়োজন। ছবি: এএফপি (ফাইল)

সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্যোতির্বিদরা জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে।

সংস্থার চেয়ারম্যান ইব্রাহিম আল জারওয়ান জানান, রমজান শুরুর চাঁদটি ১৭ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) বিকেল ৪টা ০১ মিনিটে (আমিরাত সময়) জন্ম নেবে। তবে ওই দিন সূর্যাস্তের এক মিনিট পরই চাঁদ অস্ত যাবে, ফলে সেদিন চাঁদ দেখা সম্ভব হবে না।

এই কারণে রমজান শুরু হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি)। তবে চাঁদ দেখা কমিটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরই বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

আল জারওয়ান আরও জানান, রমজানের শুরুতে আবুধাবিতে রোজার সময়কাল হবে প্রায় ১২ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট, যা মাসের শেষে বেড়ে ১৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে পৌঁছাবে। এ সময় দিনের দৈর্ঘ্যও ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট থেকে ১২ ঘণ্টা ১২ মিনিটে বাড়বে।

তিনি জানান, রমজানের শুরুতে আবুধাবিতে তাপমাত্রা থাকবে ১৬ থেকে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে, যা উত্তর দিকের শীতল বায়ুর প্রভাবে থাকবে। তবে মাসের শেষে বসন্তকালীন আবহাওয়া ও পশ্চিমা বাতাস শুরু হলে তাপমাত্রা ১৯ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠবে।

আল জারওয়ান আরও বলেন, পুরো রমজান জুড়েই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে, যা মৌসুমি গড় অনুযায়ী ১৫ মিলিমিটারের বেশি হতে পারে।

সূত্র: গাল্ফ নিউজ

এমএসএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।