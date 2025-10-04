রুশ ড্রোন হামলায় ফরাসি সাংবাদিকের মৃত্যু

রুশ ড্রোন হামলায় ফরাসি সাংবাদিকের মৃত্যু
চলমান ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে রুশ ড্রোন হামলায় ফ্রান্সের একজন ফটোসাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ওই সাংবাদিকের নাম আন্তনি লাল্লিকান (৩৭)। ওই হামলায় ইউক্রেনের আরেক সাংবাদিক হিওরগি ইভানচেঙ্কো আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ফ্রান্সের ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস এর এক বিবৃতিতে বলা হয়, পূর্ব ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চলে রুশ ড্রোন হামলায় আন্তনি নিহত হয়েছেন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ড্রোন হামলায় এই প্রথম কোনো সাংবাদিক নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আন্তনি ২০২২ সালের ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর পরপরই ইউক্রেনে গিয়ে যুদ্ধের বাস্তবতা নথিবদ্ধ করছিলেন। তার বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে বিশেষ করে দনবাস ফ্রন্টলাইনের পরিস্থিতি তুলে ধরেছিলেন।
ইউরো নিউজের তথ্য মতে, ফরাসি সাংবাদিক লাল্লিকান ইউরোপের বিভিন্ন গণমাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন। তার ছবি ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে লে মোদ, লে ফিগারো, লিবেরাসিও, মিডিয়াপার, ডের স্পিগেল, ডি সাইট, লে ত, ডের স্ট্যান্ডার্ড এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে।
ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে, আন্তনি লাল্লিকানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।
জানা গেছে, 'সাডেনলি দ্য স্কাই ডার্কেনড' নামে সিরিজ ফটোগ্রাফির জন্য চলতি বছরের জানুয়ারিতে আন্তনি লাল্লিকান ভিক্টর হুগো পুরস্কার জিতেছিলেন।
সূত্রঃ ইউরো নিউজ
কেএম