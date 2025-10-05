ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
ইয়েমেনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথি বিদ্রোহীরা জানিয়েছে যে, তারা ইসরায়েলে একটি হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এক বিবৃতিতে গোষ্ঠীটি জানিয়েছে যে, তারা অধিকৃত জেরুজালেম এলাকা লক্ষ্য করে প্যালেস্টাইন২ হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। খবর আল জাজিরার।
গোষ্ঠীটি দাবি করেছে যে, তাদের এই আক্রমণ ‘সফলভাবে লক্ষ্য অর্জন করেছে’। এদিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী রোববার (৫ অক্টোবর) ভোরে জানিয়েছে যে, তারা ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে।
গাজা যুদ্ধের জন্য ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকেই ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে আসছে হুথি বিদ্রোহীরা। গাজায় যুদ্ধ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তারা হামলা চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
এদিকে গাজার কিছু অংশ থেকে সেনা প্রত্যাহার এবং বোমা হামলা বন্ধের বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছে ইসরায়েল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে লিখেছেন, জিম্মি মুক্তি এবং ২০ দফা শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করার সুযোগ দিতে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় সাময়িকভাবে বোমা হামলা বন্ধের বিষয়ে রাজি হয়েছে।
ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে, ইসরায়েল গাজা থেকে ‘প্রাথমিক ভাবে সেনা প্রত্যাহার’ করার বিষয়ে রাজি হয়েছে। তিনি শনিবার এক ঘোষণায় জানিয়েছে, ইসরায়েল গাজায় ‘প্রাথমিক প্রত্যাহার লাইন’ মেনে নেবে। এ বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র হামাসের সঙ্গে আলোচনা করেছে।
হামাস এখনো এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। এই চুক্তির আওতায় তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি এবং ইসরায়েলি জিম্মি ও ফিলিস্তিনি বন্দি বিনিময় শুরু হবে।
টিটিএন