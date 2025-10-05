  2. আন্তর্জাতিক

ডেলিভারি কর্মীর বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক স্পর্শের অভিযোগ নারীর

প্রকাশিত: ০৪:২৮ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
একজন ডেলিভারি ম্যান। ছবি: এআই দিয়ে তৈরি।

ভারতের মুম্বাইয়ে অনলাইন গ্রোসারি ডেলিভারি প্রতিষ্ঠান ব্লিঙ্কিট এর এক ডেলিভারি কর্মীর বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক স্পর্শের অভিযোগ এনেছেন এক নারী। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক।

ভুক্তভোগী নারী এক্স–এ (পূর্বে টুইটার) একটি ভিডিও শেয়ার করে দাবি করেন, প্যাকেট দেওয়ার সময় ডেলিভারি কর্মী ইচ্ছাকৃতভাবে তার বুকের কাছে হাত দেন। ভিডিওতে দেখা যায়, ব্লিঙ্কিট–এর হলুদ পোশাক পরা এক ব্যক্তি নারীর হাতে প্যাকেট দেন ও কিছু টাকা ফেরত দেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে নারীর বুক স্পর্শ করতে দেখা যায়, যা দেখে নারী সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেট সামনে ধরে প্রতিক্রিয়া জানান।

ওই নারী লিখেছেন, আজ ব্লিঙ্কিট–এর ডেলিভারি কর্মী আমার ঠিকানা জানতে চায় এবং তারপর আমাকে অশোভনভাবে স্পর্শ করে। এটি একদমই গ্রহণযোগ্য নয়। দয়া করে কঠোর ব্যবস্থা নিন। নারীর নিরাপত্তা কি মজার বিষয়?

তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রথমে ব্লিঙ্কিট তার মৌখিক অভিযোগকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু সতর্কবার্তা ও সেনসিটিভিটি ট্রেনিং দেয় অভিযুক্ত কর্মীকে। কিন্তু ভিডিও প্রমাণ দেওয়ার পরই কোম্পানি ওই কর্মীর চুক্তি বাতিল করে এবং প্ল্যাটফর্ম থেকে বহিষ্কার করে।

ব্লিঙ্কিট পরে এক বার্তায় জানায়—ঘটনাটির জন্য আমরা দুঃখিত। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আরও সহায়তার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন।

নারীর পোস্ট ভাইরাল হওয়ার পর মুম্বাই পুলিশ এক্স–এ প্রতিক্রিয়া জানায় যে আমরা আপনাকে ফলো করেছি, দয়া করে ডিএম–এ আপনার যোগাযোগের বিস্তারিত পাঠান।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের সত্যতা যাচাই ও পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের বিষয়টি দেখা হচ্ছে।

এ ঘটনা নিয়ে এক্স–এ মতভেদ তৈরি হয়েছে। অনেকেই নারীটির পাশে দাঁড়িয়ে ব্লিঙ্কিট–এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন। তবে কিছু ব্যবহারকারী দাবি করেছেন, ঘটনাটি হয়তো দুর্ঘটনাবশত ঘটেছে।

এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, ভিডিওতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে হাত তুলেছে এবং স্পর্শ করেছে।

অন্য একজন মন্তব্য করেন, এটি ইচ্ছাকৃত নয়। আপনি ডান হাতে টাকা দিয়েছেন, সে বাম হাতে প্যাকেট ধরেছিল—এটি কেবল দুর্ঘটনা। আপনি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছেন।

আরেকজন লিখেছেন, ঘটনাটি স্পষ্টত ইচ্ছাকৃত এবং নারীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা লঙ্ঘন। এটি অপরাধ।

সূত্র: এনডিটিভি

