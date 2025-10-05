এভারেস্টের তিব্বত অংশে তুষারঝড়, আটকা পড়েছে এক হাজার মানুষ

এভারেস্টের তিব্বত অংশে তুষারঝড়, আটকা পড়েছে এক হাজার মানুষ
মাউন্ট এভারেস্টের তিব্বত অংশের পূর্ব ঢালে ভয়াবহ তুষারঝড়ে প্রায় এক হাজার মানুষ আটকা পড়েছেন। সেখানে উদ্ধার অভিযান চলছে।
চীনের জিমু নিউজ–এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার রাত থেকে শুরু হওয়া প্রবল তুষারপাত শনিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সারাদিন অব্যাহত থাকে। এতে ৪ হাজার ৯০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এলাকার সড়কপথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।
এতে স্থানীয় পর্যটক, কর্মী ও পর্বতারোহী মিলিয়ে প্রায় এক হাজার মানুষ সেখানে আটকা পড়েন।
চীনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শত শত স্থানীয় গ্রামবাসী ও উদ্ধারকর্মী রাস্তা থেকে বরফ সরানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছেন, যাতে আটকা পড়াদের কাছে পৌঁছানো যায়।
তিব্বতের টিংরি কাউন্টি ট্যুরিজম কোম্পানি তাদের সরকারি উইচ্যাট পেজে জানায়, শনিবার সন্ধ্যা থেকে এভারেস্ট সিনিক এরিয়া–তে টিকিট বিক্রি ও প্রবেশ সম্পূর্ণ স্থগিত করা হয়েছে।
কিছু পর্যটককে এরই মধ্যে নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম