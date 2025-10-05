  2. আন্তর্জাতিক

তেল উৎপাদন বাড়াচ্ছে ওপেক প্লাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০৯ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
নভেম্বর থেকে প্রতিদিন অতিরিক্ত ১ লাখ ৩৭ হাজার ব্যারেল তেল উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওপেক প্লাস/ ফাইল ছবি: এএফপি

সৌদি আরব, রাশিয়া ও ওপেক প্লাসের আরও ছয় সদস্য দেশ রোববার (৫ অক্টোবর) যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী নভেম্বর মাস থেকে প্রতিদিন অতিরিক্ত ১ লাখ ৩৭ হাজার ব্যারেল তেল উৎপাদন করবে। এর মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে নিজেদের হারানো বাজার শেয়ার পুনরুদ্ধারের পথে এগোচ্ছে।

এর আগে চলতি বছরের আগস্টে সংস্থাটি জানিয়েছিল, সেপ্টেম্বর মাসে দৈনিক ৫ লাখ ৪৭ হাজার ব্যারেল তেল উত্তোলন করবে তারা।

রোববার এক অনলাইন বৈঠক শেষে সংগঠনটি এক বিবৃতিতে জানায়, বৈশ্বিক অর্থনীতির স্থিতিশীল প্রবণতা ও বর্তমান বাজারে তেলের কম মজুতের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আটটি অংশগ্রহণকারী দেশ প্রতিদিন ১ লাখ ৩৭ হাজার ব্যারেল তেল উৎপাদন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এই উৎপাদন সমন্বয়টি ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে ঘোষিত অতিরিক্ত ১৬ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেল দৈনিক স্বেচ্ছায় উৎপাদন কমানোর অংশ হিসেবে গৃহীত হবে।

ওপেক প্লাসের এই সিদ্ধান্তকে বাজার পর্যবেক্ষকরা তেল সরবরাহ বৃদ্ধির একটি সতর্ক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন, যা বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা রাখতে পারে।

তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর জোট ও তাদের সহযোগীরা ওপেক প্লাস হিসেবে পরিচিত। এ জোটে এমন ১০টি দেশ রয়েছে যারা কি না ওপেক জোটে নেই। এ জোটটির দেশগুলো বিশ্বের প্রায় অর্ধেক তেল উৎপাদন করে। গত কয়েক বছর ধরে তেলের দাম স্থিতিশীল রাখতে কাজ করেছে জোটটি।

ওপেক প্লাসের আটটি দেশ গত এপ্রিলে দৈনিক এক লাখ ৩৮ হাজার ব্যারেল তেল উত্তোলন করেছিল। তবে, পরের মাসগুলোতে ধীরে ধীরে উত্তোলন বাড়াতে থাকা তারা। মে, জুন ও জুলাই মাসে পরিকল্পনার চেয়ে বেশি অর্থাৎ, দৈনিক চার লাখ ১১ হাজার ব্যারেল করে উত্তোলন করে দেশগুলো। আগস্টে তা বেড়ে দাঁড়ায় পাঁচ লাখ ৪৮ হাজার ব্যারেলে। এখন সেপ্টেম্বরের জন্য নির্ধারিত হয়েছে পাঁচ লাখ ৪৭ হাজার ব্যারেল।

সূত্র: এএফপি

