স্পেনে ফিরেছেন সুমুদ ফ্লোটিলার ২১ মানবাধিকার কর্মী
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা নৌবহর থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক হওয়া ২১ জন স্প্যানিশ মানবাধিকার কর্মীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। রোববার (৫ অক্টোবর) স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে যাওয়া একটি ফ্ল্যাইটে তাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে।
ইউরো নিউজ প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ওই মানবাধিকার কর্মীরা মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে ডজনখানেক পরিবারের সদস্য ও সমর্থক তাদের স্বাগত জানান। এসময় অপেক্ষা করা স্বজনরা তাদের প্রিয়জনদের জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাস করতে দেখা গেছে।
এরপর এক সংবাদ সম্মেলনে নৌবহরে থাকা স্প্যানিশ সাংবাদিক নেস্তর প্রিয়েতো অভিযোগ করেন, ইসরায়েলি কর্মকর্তারা আটক ব্যক্তিদের ওপর অস্ত্রের লেজার নিশানা তাক করে রাখতেন এবং তাদের ঘুমাতে না দেওয়ার কৌশল ব্যবহার করেন। তবে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ অভিযোগগুলো মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার নৌবহরের ৪১টি জাহাজে অন্তত ৪৪টি দেশ থেকে ৪৫০ জনের বেশি মানবাধিকার কর্মী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত অ্যাকটিভিস্ট, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, আইনজীবী এবং সাধারণ নাগরিক। সুইডিশ পরিবেশবাদী আন্দোলনকারী গ্রেটা থুনবার্গ এর অন্যতম প্রধান মুখ। বাংলাদেশ থেকে শহিদুল আলম যোগ দিয়েছেন সুমুদ ফ্লোটিলায়, রয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক রুহি আক্তারও।
