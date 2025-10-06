  2. আন্তর্জাতিক

গ্রেটা থুনবার্গসহ ১৭১ জনকে ফেরত পাঠালো ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪২ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
গ্রেটা থুনবার্গসহ ১৭১ জনকে ফেরত পাঠালো ইসরায়েল/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা নৌবহর থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক হওয়া মানবাধিকারকর্মী গ্রেটা থুনবার্গসহ ১৭১ জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, থুনবার্গসহ মোট ১৭১ জনকে গ্রিস ও স্লোভাকিয়ায় পাঠানো হয়েছে। তারা গ্রিস, ইতালি, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, সুইডেন, পোল্যান্ড, জার্মানি, বুলগেরিয়া, লিথুয়ানিয়া, অস্ট্রিয়া, লুক্সেমবার্গ, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, স্লোভাকিয়া, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য, সার্বিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় ত্রাণ সহায়তা পৌছে দিতে গিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ইসরায়েলি বাহিনির হাতে আটক হয়েছিলেন গ্রেটা থুনবার্গ। এর আগেও তিনি ত্রাণ নিয়ে সমুদ্রপথে গাজায় পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন তবে ব্যর্থ হন।

এর আগে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক হওয়া ১৩৭ জনকে তুরস্কে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এছাড়া ২১ জন স্প্যানিশ মানবাধিকারকর্মীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
তবে ইতোমধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েকজন কর্মী অভিযোগ করেছেন যে, ইসরায়েলি আটক কেন্দ্রগুলোতে তাদের অবমাননাকর আচরণের শিকার হতে হয়েছে।

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার নৌবহরের ৪১টি জাহাজে অন্তত ৪৪টি দেশ থেকে ৪৫০ জনের বেশি মানবাধিকারকর্মী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত অ্যাকটিভিস্ট, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, আইনজীবী এবং সাধারণ নাগরিক। সুইডিশ পরিবেশবাদী আন্দোলনকারী গ্রেটা থুনবার্গ এর অন্যতম প্রধান মুখ। বাংলাদেশ থেকে শহিদুল আলম যোগ দিয়েছেন সুমুদ ফ্লোটিলায়, রয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক রুহি আক্তারও।

সূত্র : বিবিসি
