নতুন এক রাজনৈতিক দল গঠন করছে ইমরান খানের পিটিআই

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩১ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
পিটিআইয়ের পতাকা। ছবি: এএফপি (ফাইল)

পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ ভবিষ্যতে দুর্বল জোটের ওপর নির্ভরতা এড়াতে এবং চলমান আইনি সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন ও নিবন্ধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দলের সূত্রগুলো এমন তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সূত্রের খবর, নতুন দল আলাদা ভাবে নিবন্ধিত হবে, তবে আগামী নির্বাচনে পিটিআইয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে। নতুন দলের নিবন্ধনের জন্য সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। এই পদক্ষেপটি দলের রাজনৈতিক অবস্থান সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি স্বাধীনতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

দলীয় সূত্র জানিয়েছে, নতুন দলের জন্য তেহরিক-ই-ইনসাফ পাকিস্তান ও ইনসাফ পাকিস্তান নাম দুটো বিবেচনায় রয়েছে।

ইমরান খানও নতুন দলের জন্য একই ধরনের নাম রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যা কনটিউনিটি বজায় রেখে সংগঠনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে।

সূত্র অনুযায়ী, নতুন দলের একজন সম্পূর্ণ স্বাধীন চেয়ারম্যান এবং নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো থাকবে, যা পুরনো পিটিআইয়ের কাঠামো থেকে ভিন্ন।

নতুন দলের সাংবিধানিক নিয়ম এবং সদস্যপদের শর্তাবলী চূড়ান্ত করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রস্তুতির কাজ চলছে।

দলীয় কর্মকর্তারা এরই মধ্যে এক হাজার সদস্যের তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছেন, যা পাকিস্তানের নির্বাচনী আইনে একটি রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য বাধ্যতামূলক।

সূত্রের মতে, নিবন্ধন সম্পন্ন হলে নতুন দল ও পিটিআই একসঙ্গে নির্বাচনে লড়বে। এর ফলে দুর্বল পার্টির ওপর নির্ভরতার ঝুঁকি কমবে, যা আগের নির্বাচনে পিটিআইয়ের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেছিল।

“আমরা চাই না নির্বাচনে আবার অন্য কোনো দলের ওপর নির্ভর করতে হোক, এই পদক্ষেপ আমাদের স্বাধীনতা ও কৌশলগত নমনীয়তা নিশ্চিত করবে।”

দলীয় সূত্র জানায়, সদস্যপদ গঠন এবং সাংবিধানিক কাঠামো চূড়ান্ত হলে নেতৃত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে নতুন দলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করবে।

এই নিবন্ধন প্রক্রিয়া আগামী সপ্তাহগুলোতে শুরু হবে, যা পিটিআইয়ের জন্য এক বড় কৌশলগত পরিবর্তন এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ।

সূত্র: সামা টিভি

