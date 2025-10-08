১৬তম মুসলিম হিসেবে নোবেল জিতলেন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত ওমর
১৬তম মুসলিম হিসেবে নোবেল পুরস্কার জিতলেন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত ওমর এম. ইয়াগি। বুধবার (৮ সেপ্টেম্বর) রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেসের ঘোষণা অনুযায়ী, জাপানের সুসুমু কিতাগাওয়া, যুক্তরাজ্যের রিচার্ড রবসনের সঙ্গে যৌথভাবে রসায়নে নোবেল জিতেছেন এই মুসলিম অধ্যাপক। ধাতু-জৈব কাঠামো উদ্ভাবনের জন্য যৌথভাবে এ পুরস্কার পেয়েছেন তারা।
রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস জানায়, এই তিন বিজ্ঞানী এমন এক নতুন ধরনের আণবিক স্থাপত্য তৈরি করেছেন, যার মধ্যে গ্যাস ও রাসায়নিক পদার্থ প্রবাহিত হতে পারে। এই কাঠামো পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক সম্ভাবনা তৈরি করেছে—যেমন মরুভূমির বাতাস থেকে পানি আহরণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড ধারণ, বিষাক্ত গ্যাস সংরক্ষণ কিংবা রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।
কে এই ওমর এম ইয়াগি?
১৯৬৫ সালে জর্ডানের আম্মানে এক ফিলিস্তিনি শরণার্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ওমর মওয়ানেস ইয়াগি। অনেক ভাইবোন এক ঘরে গাদাগাদি করে থাকতেন, ছিল না বিশুদ্ধ পানি-বিদ্যুতের সুবিধা।
ওমর এম ইয়াগি বাবার পরামর্শে মাত্র ১৫ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। তিনি হাডসন ভ্যালি কমিউনিটি কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি অ্যাট অ্যালবানি, এসইউএনওয়াই থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। স্নাতকোত্তর পড়াশোনা শুরু করেন ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়ে এবং ১৯৯০ সালে পিএইচডি লাভ করেন। পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন পোস্টডক্টরাল ফেলো হিসেবে কাজ করেন।
২০২১ সালে সৌদি আরবের রাজার রিয়াল ডিক্রি অনুযায়ী সৌদি নাগরিকত্ব পান ওমর এম ইয়াগি।
অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারে তিনি অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান এবং ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, লস এঞ্জেলেসে বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। ২০১২ সালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলেতে যোগ দেন এবং বর্তমানে জেমস ও নেলজে ট্রেটার প্রফেসর অব কেমিস্ট্রি পদে রয়েছেন। তিনি মলিকুলার ফাউন্ড্রি, কাভলি এনার্জি ন্যানোসায়েন্স ইনস্টিটিউট, ক্যালিফোর্নিয়া রিসার্চ অ্যালায়েন্স এবং বাকার ইনস্টিটিউট অব ডিজিটাল ম্যাটেরিয়ালস ফর দ্য প্ল্যানেটের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
নোবেল পাওয়ার আগেই ওমর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস এবং জার্মান ন্যাশনাল একাডেমি লিওপোল্ডিনার নির্বাচিত সদস্য। ২০২৫ সালে তিনি কার্নেগি কর্পোরেশন অব নিউ ইয়র্কের গ্রেট ইমিগ্র্যান্ট অ্যাওয়ার্ড পান।
নোবেল জেতার পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় ওমর বলেন, আমার বাবা-মা খুব একটা পড়তে বা লিখতে পারতেন না। এটা কঠিন একটা যাত্রা ছিল, বিজ্ঞানই এটা করে দেখানোর সুযোগ দিয়েছে।
নোবেল বিজয়ী ১৬ মুসলিম কারা?
আজ পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার জেতা ১৬ মুসলিম হলেন: আনওয়ার সাদাত (১৯৭৮, শান্তি), আবদুস সালাম (১৯৭৯, পদার্থবিজ্ঞান), নাগিব মাহফুজ (১৯৮৮, সাহিত্য), ইয়াসির আরাফাত (১৯৯৪, শান্তি), আহমেদ জেওয়াইল (১৯৯৯, রসায়ন), শিরিন এবাদি (২০০৩, শান্তি), মোহাম্মদ ইলবারাদেই (২০০৫, শান্তি), মুহাম্মদ ইউনূস (২০০৬, শান্তি), ওরহান পামুক (২০০৬, সাহিত্য), তাওয়াক্কুল করমান (২০১১, শান্তি), মালালা ইউসুফজাই (২০১৪, শান্তি), আজিজ সানকার (২০১৫, রসায়ন), মৌঙ্গি বাওয়েন্দি (২০২৩, রসায়ন), আবদুলরাজাক গুরনাহ (২০২১, সাহিত্য), নার্গেস মোহাম্মাদি (২০২৩, শান্তি) এবং ওমর এম ইয়াগি (২০২৫, রসায়ন)।
