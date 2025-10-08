ক্ষমতা চিরকাল থাকে না, বিজেপিকে মমতার হুঁশিয়ারি

ক্ষমতা চিরকাল থাকে না, বিজেপিকে মমতার হুঁশিয়ারি
ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এমন আচরণ করছেন যেন তিনি দেশের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী। বুধবার (৮ সেপ্টেম্বর) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যনার্জী এমন মন্তব্য করেছেন।
উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন শেষে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অনুরোধ করবো, অমিত শাহের ওপর অতিরিক্ত ভরসা করবেন না। কারণ একদিন উনিই আপনার মীর জাফর হয়ে উঠতে পারেন।
মমতা ব্যানার্জী অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী চালু করেছে।
মমতা বলেন, তাদের নেতা (অমিত শাহ) সভা করে বলেন, লাখ লাখ ভোটারের নাম মুছে দেওয়া হবে। এখন তো বন্যা, উৎসব, প্রবল বৃষ্টির সময় চলছে। এই পরিস্থিতিতে ১৫ দিনের মধ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন সম্ভব? এটা কি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য, না বিজেপির নির্দেশে কাজ করা হচ্ছে?
মমতা বলেন, অমিত শাহ যেভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছেন, তাতে মনে হচ্ছে তিনি দেশের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী।
তিনি আরও বলেন, আমরা প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো — অমিত শাহকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। এখনই সময় সাবধান হওয়ার, কারণ সকালেই দিনের আভাস মেলে।
টিএমসি নেত্রী কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, আমি জীবনে অনেক সরকার দেখেছি, কিন্তু এমন একগুঁয়ে ও স্বৈরাচারী সরকার দেখিনি।
তিনি হুঁশিয়ারি দেন, ক্ষমতা চিরকাল থাকে না। বিজেপি দেশটাকে ধ্বংস করছে। আজ ক্ষমতায় আছেন মানে চিরকাল থাকবেন — এমন নয়।
সূত্র: দ্য হিন্দু
এমএসএম