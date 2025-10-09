  2. আন্তর্জাতিক

ভারতকে ক্ষেপণাস্ত্র দেবে যুক্তরাজ্য, চুক্তি সই

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৮ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
স্টারমার ও মোদী। ছবি: এএফপি

ভারতের সেনাবাহিনীর জন্য হালকা ওজনের ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহে ৩৫০ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ৪৬৮ মিলিয়ন ডলার) মূল্যের একটি চুক্তি সই করেছে যুক্তরাজ্য। এই চুক্তিকে দুই দেশের প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও গভীর করার পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ঘোষণাটি আসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার-এর ভারতের সফরের সময়। তিনি মুম্বাইয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন, যেখানে দুই নেতা সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তির পর বাণিজ্যিক সম্পর্কের সম্ভাবনাকে স্বাগত জানান।

ব্রিটিশ সরকারের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উত্তর আয়ারল্যান্ডের থ্যালেস কারখানায় তৈরি লাইটওয়েট মাল্টিরোল মিসাইল সরবরাহের এই নতুন চুক্তি প্রায় ৭০০টি কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে। বর্তমানে একই কারখানায় ইউক্রেনের জন্যও একই ধরনের অস্ত্র তৈরি হচ্ছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এই চুক্তি যুক্তরাজ্য ও ভারতের মধ্যে আরও বিস্তৃত জটিল অস্ত্র অংশীদারিত্বের পথ প্রশস্ত করছে, যা বর্তমানে দুই সরকারের মধ্যে আলোচনাধীন।

গত এক বছরে প্রধানমন্ত্রী স্টারমার যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা শিল্পকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছেন। তিনি ন্যাটো মানদণ্ড অনুযায়ী প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং নরওয়ের সঙ্গে ১৩.৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধজাহাজ সরবরাহ চুক্তিসহ বিভিন্ন রপ্তানি সাফল্যের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন।

এছাড়া, বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ব্রিটেন আরও ঘোষণা করে যে তারা ভারতের সঙ্গে নৌবাহিনীর জন্য বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন উন্নয়নে একটি নতুন মাইলফলক স্পর্শ করেছে। উভয় দেশই এই প্রকল্পের পরবর্তী ধাপে ২৫০ মিলিয়ন পাউন্ডের প্রাথমিক চুক্তি সই করেছে।

যুক্তরাজ্য ও ভারতের মধ্যে এই দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা শুধু অস্ত্র সরবরাহেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত অংশীদারিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

