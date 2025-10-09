সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৯ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
যুদ্ধবিরতি চুক্তি: মধ্যপ্রাচ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা
অনেক মার্কিন প্রেসিডেন্টই ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতে শান্তির অগ্রগতি আনার চেষ্টা করেছেন। গাজায় অবিরাম হত্যাযজ্ঞের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই অল্পসংখ্যক নেতাদের তালিকায় যুক্ত হয়েছেন, যারা বাস্তবে কোনো সাফল্য পেয়েছেন।
দুর্লভ খনিজ রপ্তানিতে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলো চীন
চীন উন্নত প্রযুক্তি তৈরির জন্য অত্যাবশ্যকীয় দুর্লভ খনিজ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের রপ্তানিতে নতুন করে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। এই পদক্ষেপটি এমন সময় এসেছে যখন দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান বাণিজ্য আলোচনায় রয়েছে।
২ হাজার ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিলেও বারঘুতিকে ছাড়বে না ইসরায়েল
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় গাজায় যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে বন্দি বিনিময়ের প্রস্তাবে দুই পক্ষ রাজি হলেও একজন ব্যাক্তির বিষয়ে ছাড় দিতে অসম্মতি জানিয়েছে ইসরায়েল। ওই ব্যক্তির নাম মারওয়ান বারঘুতি। ফিলিস্তিনিদের নিকট নেলসন মেন্ডেলা নামে পরিচিত বারঘুতি ২৩ বছর ধরে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দি আছেন।
ইসরায়েলের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো স্পেন
ফিলিস্তিনিদের ওপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালানোর প্রতিবাদে ইসরায়েলের ওপর সব ধরনের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন করেছে স্পেন। বুধবার (৮ অক্টোবর) স্পেনের সংসদে সদস্যদের ভোটে এ প্রস্তাব পাসের পর তা আইনে পরিণত করা হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে আনাদোলু এজেন্সি।
ট্রাম্পের শান্তি চুক্তির ফলে নিরাপদ হবে লোহিত সাগরের নৌপথ
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে গাজায় যুদ্ধবিরতি এ চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় নতুন আশা জাগিয়েছে। এর ফলে লোহিত সাগরে চলাচল করা বাণিজ্যিক জাহাজে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের হামলা কমতে পারে।
সাহিত্যে নোবেল পেলেন হাঙ্গেরির লেখক লাসলো ক্রাসনাহরকাই
এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন হাঙ্গেরির লেখক লাসলো ক্রাসনাহরকাই। বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেলে ৫টা ৫ মিনিটের দিকে সুইডেনের স্টকহোম থেকে এ বছরের সাহিত্যে নোবেল বিজয়ীর নাম ঘোষণা করে দ্য রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস।
গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে যা বলছেন বিশ্ব নেতারা
ইসরায়েল ও হামাস মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা অনুযায়ী গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সম্মত হয়েছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) রাতে ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে এই চুক্তির ঘোষণা দেন।
বিশ্বজুড়ে এক-চতুর্থাংশ শান্তিরক্ষী প্রত্যাহার করতে যাচ্ছে জাতিসংঘ
তীব্র অর্থসংকটের কারণে বিশ্বজুড়ে নয়টি শান্তিরক্ষা মিশন থেকে এক-চতুর্থাংশ সেনা ও পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার করতে যাচ্ছে জাতিসংঘ (ইউএন)। বুধবার (৮ অক্টোবর) একাধিক শীর্ষ জাতিসংঘ কর্মকর্তার বরাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো।
যুদ্ধবিরতির খবরে গাজায় আনন্দ-শঙ্কার মিশ্র প্রতিক্রিয়া
দীর্ঘ দুই বছরেরও বেশি সময়ের ধ্বংসযজ্ঞ, বাস্তুচ্যুতি ও হতাশার পর যুদ্ধবিরতির খবরে গাজাজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে উচ্ছ্বাস। তবে সেই উচ্ছ্বাসের মাঝেই বিরাজ করছে গভীর সতর্কতা ও অনিশ্চয়তা।
গাজা চুক্তির আওতায় মুক্তি পাবে প্রায় ২০০০ ফিলিস্তিনি বন্দি
গাজা চুক্তির আওতায় মুক্তি পাবে প্রায় দুই হাজার ফিলিস্তিনি বন্দি। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই চুক্তি সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত তথ্য উঠে আসছে। চুক্তির আওতায় প্রায় ২০ ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হবে। এরপর মৃত জিম্মিদের দেহাবশেষ পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করা হবে। অপরদিকে ইসরায়েল এক হাজার ৯৫০ ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেবে, যার মধ্যে ২৫০ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন।
এমএসএম/এএসএম