গাঁজার তৈরি কেক খেয়ে হাসপাতালে ৩ ইসরায়েলি শিশু

গাঁজার তৈরি কেক খেয়ে হাসপাতালে ৩ ইসরায়েলি শিশু
গাঁজা দিয়ে তৈরি কেক খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ইসরায়েলের তিন শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ওই তিন শিশুকে ইসরায়েলের হাদাসা মাউন্ট স্কোপাস হাসপাতালের ভর্তি করা হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে দ্য জেরুজালেম পোস্ট।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অসুস্থ হওয়া তিনজনের মধ্যে দুই জন সহোদর ও একজন চাচাতো ভাই। শিশুদের বয়স যথাক্রমে ৩, ৫ ও ৯ বছর। তাদের হাসপাতালে আনা হলে তারা অত্যন্ত দুর্বল ও ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল।
শিশুদের বাবা-মা জানিয়েছেন, পরিবারটি সুক্কোত উৎসব উপলক্ষ্যে রামাল্লা সফরে গিয়েছিল এবং সেখানে এক মিষ্টির দোকানে ওরিওর মতো দেখতে কিছু কেক খেয়েছিল। বাড়ি ফেরার পরই তারা অসুস্থ বোধ করলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শিশুদের আইভি স্যালাইন দিয়ে পর্যবেক্ষণে রাখা হয় এবং ধীরে ধীরে তারা সুস্থ হতে শুরু করে।
চিকিৎসকরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, শিশুদের ক্ষেত্রে গাঁজার প্রভাব অত্যন্ত বিপজ্জনক। এটি স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে চেতনা হ্রাস, হৃদস্পন্দনের অনিয়ম, রক্তচাপের পরিবর্তন এবং শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে। শিশুদের মস্তিষ্ক এখনও বিকাশমান হওয়ায় সামান্য পরিমাণ গাঁজাও দীর্ঘমেয়াদি স্নায়বিক ক্ষতি করতে পারে।
হাসপাতালের শিশু বিভাগের চিকিৎসক ড. বারাক ফেল্ডম্যান বলেন, শিশুদের মধ্যে গাঁজার বিষক্রিয়ার সাধারণ উপসর্গ দেখা গেছে এবং ভোর পর্যন্ত তারা প্রায় অচেতন ছিল।
কেএম