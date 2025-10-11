ভারতে আফগান মন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিক নেই কেন?
আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে কোনো নারী সাংবাদিককে অংশ নিতে না দেওয়ার ঘটনায় বিতর্ক ছড়িয়েছে। এর প্রেক্ষিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শনিবার (১১ অক্টোবর) জানিয়েছে, ওই প্রেস মিটে ভারত সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, দিল্লিতে আয়োজিত ওই সংবাদ সম্মেলনের আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিল মুম্বাইয়ে নিযুক্ত আফগান কনস্যুল জেনারেল, যিনি আফগান মন্ত্রীর সফরের সময় দিল্লিতে অবস্থান করছিলেন। এই আয়োজন আফগান দূতাবাসের এলাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় তা ভারতের আওতার বাইরে বলে জানানো হয়।
শুক্রবার আফগান দূতাবাসে আয়োজিত ওই সংবাদ সম্মেলনে কোনও নারী সাংবাদিককে দেখা যায়নি। অভিযোগ উঠেছে, কিছু নারী সাংবাদিককে ভেতরে যেতে দেওয়া হয়নি। অনেক নারী সাংবাদিক সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তারা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত পোশাক বিধিও মেনে চলেছিলেন।
এই ঘটনায় ভারতের বিরোধী নেতারাও ভারত সরকারের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করে বলেন, যখন আপনি একজন নারী সাংবাদিককে জনসম্মুখে কথা বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন, তখন আপনি দেশের প্রতিটি নারীকে বোঝান—আপনি তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য যথেষ্ট সাহসী নন।
তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশে নারীরা সকল ক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণের অধিকার রাখে। এ ধরনের বৈষম্যের মুখে আপনার নীরবতা নারীশক্তি নিয়ে আপনার স্লোগানের ফাঁপা বাস্তবতাই তুলে ধরে।
কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে এ বিষয়ে ‘সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা’ দাবি করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ভারতের কিছু সবচেয়ে দক্ষ নারী সাংবাদিককে এভাবে অপমান করা কীভাবে আমাদের দেশে সম্ভব হলো—যে দেশ তার নারীদের গর্ব এবং মেরুদণ্ড বলে মনে করে?
সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদাম্বরম বলেন, আমি স্তম্ভিত। আমার মতে, যখন পুরুষ সাংবাদিকরা দেখলেন যে তাদের নারী সহকর্মীদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি, তখন তাদের উচিত ছিল প্রতিবাদস্বরূপ অনুষ্ঠান বর্জন করা।
বৃহস্পতিবার আমির খান মুত্তাকি ভারতে এসে শুক্রবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠককে দুই দেশের সম্পর্ক পুনর্গঠনের এক বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বৈঠকে ভারত ঘোষণা করে যে, কাবুলে ভারতের কারিগরি মিশনকে পূর্ণাঙ্গ দূতাবাসে রূপান্তর করা হবে—যা আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাগত জানিয়েছেন।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর জানান, ভারত আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার প্রতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আফগানিস্তানে ভারতের আগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশটিতে ভারত-সমর্থিত বহু প্রকল্প রয়েছে এবং নতুন ছয়টি প্রকল্পের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম