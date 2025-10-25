  2. আন্তর্জাতিক

ভেনেজুয়েলাকে ঘিরে উত্তেজনা

ল্যাটিন আমেরিকায় যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করছে যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৮ এএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ। ছবি: এএফপি (ফাইল)

যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকায় একটি বিমানবাহী রণতরীসহ সম্পূর্ণ স্ট্রাইক গ্রুপ মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা ওই অঞ্চলে তাদের সামরিক উপস্থিতির বড় ধরনের বৃদ্ধি এবং ভেনেজুয়েলা সরকার উৎখাতের সম্ভাব্য প্রচেষ্টার জল্পনা আরও জোরদার করেছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক মুখপাত্র শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) জানান, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড এবং এর সঙ্গে থাকা পাঁচটি ডেস্ট্রয়ার লাতিন আমেরিকা অঞ্চলে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

পেন্টাগনের মুখপাত্র শন পারনেল এক সামাজিক মাধ্যমে পোস্টে বলেন, ইউএসসাউথকম এলাকায় এই অতিরিক্ত মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতি আমাদের সক্ষমতা বাড়াবে অবৈধ কর্মকাণ্ড শনাক্ত, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধ করতে।

তবে বিশ্লেষকদের মতে, এই মোতায়েন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত লক্ষ্য—মাদক চোরাচালান প্রতিরোধ—এর চেয়ে অনেক বেশি সামরিক শক্তি প্রদর্শন করছে। এটি এমন এক সময়ে ঘটছে যখন ওয়াশিংটন ভেনেজুয়েলাকে ঘিরে ক্রমেই কঠোর অবস্থান নিচ্ছে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৬ হাজার নৌসেনা ও মেরিন সদস্য ল্যাটিন আমেরিকা অঞ্চলে আটটি যুদ্ধজাহাজে অবস্থান করছে। এবার এই বাহিনীতে যুক্ত হবে ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড, আরও পাঁচটি ডেস্ট্রয়ার এবং অতিরিক্ত ৪ হাজার ৫০০ সামরিক সদস্য।

বিমানবাহী রণতরীটি বর্তমানে ভূমধ্যসাগরে অবস্থান করছে, তবে ল্যাটিন আমেরিকায় কবে পৌঁছাবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, তিনি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-কে ভেনেজুয়েলায় কার্যক্রম চালানোর অনুমোদন দিয়েছেন এবং ইঙ্গিত দেন যে, দেশটির ভেতরে শিগগিরই সামরিক হামলা হতে পারে।

সূত্র: আল-জাজিরা

এমএসএম

