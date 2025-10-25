গাজায় হামাস ও ইউএনআরডব্লিউএ-এর কোনো ভূমিকা থাকবে না: যুক্তরাষ্ট্র

গাজায় হামাস ও ইউএনআরডব্লিউএ-এর কোনো ভূমিকা থাকবে না: যুক্তরাষ্ট্র
গাজায় মানবিক সহায়তা বিতরণে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ কোনো ভূমিকা রাখবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। একইসঙ্গে দেশটি স্পষ্ট করেছে, গাজার ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থায় হামাসের কোনো সম্পৃক্ততাও থাকবে না।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) ইসরায়েল সফরকালে এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, ইউএনআরডব্লিউএ কার্যত হামাসের একটি সহযোগী সংস্থা হয়ে উঠেছে।
তার এই মন্তব্য ইসরায়েলি সরকারের অবস্থানের প্রতিধ্বনি হলেও আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) পূর্বেই এ দাবিকে অগ্রাহ্য করেছে।
রুবিওর বক্তব্যের পর ইউএনআরডব্লিউএ এক বিবৃতিতে জানায়, গাজার ভয়াবহ মানবিক সংকট মোকাবিলায় আমাদের উপস্থিতি অপরিহার্য।
সংস্থাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে আরও জানায়, আইসিজে স্বীকৃতি দিয়েছে যে গাজাবাসীর সহায়তায় ইউএনআরডব্লিউএর বিকল্প কোনো সংস্থা নেই।
জাতিসংঘ মহাসচিবের উপ-মুখপাত্র ফারহান হক বলেন, ইউএনআরডব্লিউএর সঙ্গে হামাসের কোনো সম্পর্ক নেই। গাজায় আমাদের মানবিক কার্যক্রমের মেরুদণ্ডই হলো ইউএনআরডব্লিউএ।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বে ইসরায়েলে আক্রমণের পর কিছু কর্মীর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তুলে ইসরায়েল ইউএনআরডব্লিউএর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে।
গাজার মানবিক পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠছে, যেখানে গত দুই বছরে ইসরায়েলি অভিযানে ৬৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে না পারায় পরিস্থিতি আরও সংকটাপন্ন হয়ে উঠছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম