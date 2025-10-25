মারা গেলেন থাইল্যান্ডের সাবেক রানি
থাইল্যান্ডের সাবেক রানি ও বর্তমান রাজা মহা ভাজিরালংকর্নের মা সিরিকিত শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) রাতে ৯৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। দেশটির রাজপ্রাসাদ এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
সিরিকিত ছিলেন প্রয়াত রাজা ভূমিবল আদুল্যাদেজের স্ত্রী, যিনি থাইল্যান্ডের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় রাজত্ব করা সম্রাট। রাজপরিবার থাই সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়।
৬৬ বছরের বিবাহিত জীবনে রানি সিরিকিত ছিলেন একদিকে দেশের মমতাময়ী মাতৃমূর্তি, অন্যদিকে ফ্যাশনের প্রতীক। পশ্চিমা গণমাধ্যমে তাকে প্রায়ই সাবেক মার্কিন ফার্স্ট লেডি জ্যাকি কেনেডির সঙ্গে তুলনা করা হতো এবং বহুবার ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদেও দেখা গেছে।
রাজপ্রাসাদ জানায়, ২০১৯ সাল থেকে হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় রানি সিরিকিত বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন, সম্প্রতি তিনি রক্তসংক্রমণে আক্রান্ত হন।
বিবৃতিতে বলা হয়, শুক্রবার তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং তিনি চুলালংকর্ন হাসপাতালে ৯৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
রাজা ভাজিরালংকর্ন রাজপরিবারের সদস্যদের এক বছরের শোক পালনের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রাসাদ।
শনিবার সকাল থেকেই দেশটির টেলিভিশন সংবাদ উপস্থাপকরা কালো পোশাক পরেন, যা জাতীয় শোকের প্রতীক।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম