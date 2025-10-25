জাতিসংঘ
৮০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কারের আহ্বান
জাতিসংঘের ৮০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছে বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র। এ অধিবেশনে জাতিসংঘের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা থাকার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) আয়োজিত অধিবেশনে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সতর্ক করে বলেছেন, নিরাপত্তা পরিষদকে ‘সময়ের উপযোগী’ করতে না পারলে তা অচল হয়ে পড়বে।
রাশিয়ার প্রতিনিধি ভাসিলি নেবেনজিয়া বলেন, জাতিসংঘের অন্যতম বড় ব্যর্থতা হলো ফিলিস্তিন ইস্যুতে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া। ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব রাষ্ট্রের স্বপ্ন যেন বিলুপ্ত না হয়।
ডেনমার্কের প্রতিনিধি স্যান্ড্রা জেনসেন ল্যান্ডি বলেন, ব্যাপক নৃশংসতার সময় ভেটো প্রয়োগ মানবিক সহায়তায় বাধা সৃষ্টি করছে। তিনি গাজা, ইউক্রেন ও সুদানের সংঘাতকে মানবতার ‘কালো দাগ’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
গায়ানার প্রতিনিধি ক্যারোলিন রদ্রিগেজ-বিরকেট বলেন, পরিষদ তার ‘পবিত্র দায়িত্ব’ পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার স্থায়ী সদস্যপদসহ পরিষদের সম্প্রসারণ করা উচিত। যুক্তরাজ্য, জার্মানি, জাপান, ভারত ও ব্রাজিলের জন্যও স্থায়ী আসনের পক্ষে অবস্থান জানান।
মার্কিন প্রতিনিধি ডরোথি শিয়া জাতিসংঘকে অকার্যকর ও আমলাতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে বলেন, সংস্থাটিকে তার মূল লক্ষ্য—আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা—এ ফিরে যেতে হবে।
চীনের প্রতিনিধি ফু কং বলেন, জাতিসংঘকে সময়োপযোগী রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগোতে হবে।
আলজেরিয়ার প্রতিনিধি আমর বেনদজামা বলেন, নিরাপত্তা পরিষদকে আরও প্রতিনিধিত্বশীল, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে সংস্কার প্রয়োজন।
উল্লেখ্য,আগামী বছর জাতিসংঘের নতুন মহাসচিব নির্বাচন হবে। নির্বাচিত নতুন মহাসচিব ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জাতিসংঘের দায়িত্ব নেবেন।
সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি
কেএম