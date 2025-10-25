পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি সন্দেহে ৫ জন আটক
অবৈধভাবে প্রবেশের অভিযোগে সন্দেহভাজন ৫ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে পশ্চিমবঙ্গের মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। তাদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে এক ভারতীয় নারীকেও আটক করা হয়েছে।
অভিযুক্তরা পশ্চিমবঙ্গের চ্যাংড়াবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় রশিদুল রহমানের বাড়িতে ছিলেন। অবৈধভাবে বাংলাদেশি নাগরিকদের আশ্রয় দেওয়ার কারণে রশিদুল রহমানের স্ত্রী রাবেয়া বিবিকে আটক করে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। এই ঘটনার পর সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
পুলিশ সূত্রের দাবি, অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে ৫ বাংলাদেশি নাগরিক। এরপর তারা চ্যাংড়াবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোরাডাবরি সীমান্ত সংলগ্ন রশিদুল রহমানে নামে একজন ভারতীয় নাগরিকের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পরেই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করে।
গ্রেফতার হওয়া বাংলাদেশি নাগরিকরা সবাই বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম থানার বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলের বাসিন্দা। তারা হলেন, মোহাম্মদ আরিফুল, মোহাম্মদ সোহাগ, মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, মোহাম্মদ লাজু, মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম।
স্থানীয় সূত্রের দাবি, কালিপুজোর রাতে চ্যাংড়াবান্ধার সীমান্তবর্তী গ্ৰামে মেলা উপলক্ষে বিশাল সংখ্যায় জমায়েতের সুযোগ নিয়ে এই বাংলাদেশি নাগরিকরা ভারতে প্রবেশ করতে পারে।
পশ্চিমবঙ্গের মেখলিগঞ্জের সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার আশীষ পি সুব্বা বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও চার ভারতীয়র খোঁজ চলছে।
