ফিলিস্তিনিদের জন্য পাঠানো স্কটল্যান্ডের উপহার আটকে দিয়েছে ইসরায়েল

প্রকাশিত: ০৫:১৫ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
স্কটল্যান্ডের উপহার আটকে দিয়েছে ইসরায়েল/ ছবি : ফায়ার এন্ড সেফটি জার্নাল

ফিলিস্তিনের নাবলুস শহরের জন্য উপহার হিসেবে পাঠানো চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অগ্নিনির্বাপণ সামগ্রীসহ ফায়ার ইঞ্জিন জব্দ করেছে ইসরায়েলের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। স্কটল্যান্ডের দমকলকর্মীদের পাঠানো উপহার ফেরত নিতে হতে পারে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান।

এ ঘটনায় ফায়ার ব্রিগেড ইউনিয়ন (এফবিইউ) বিষয়টি যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে তুলেছে। মানবিক সরঞ্জাম ছাড়ের দাবিতে ১৪ হাজারের বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ করে লন্ডনে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনের তথ্য মতে, গত বছর স্কটল্যান্ডের দমকলকর্মীরা চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অগ্নিনির্বাপণ সামগ্রীসহ ফায়ার ইঞ্জিন পুনর্নির্মাণ করে পাঠান। কিন্তু ১৫ মাস পেরিয়ে গেলেও নাবলুসের ফায়ার সার্ভিস এখনো তা হাতে পায়নি।

ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ ২০২৪ সালের জুলাইয়ে আশদোদ বন্দরে গাড়িটি আটক করে এবং নাবলুস প্রশাসনের কাছে ২১ হাজার ২৭১ ডলার শুল্ক দাবি করে। তাদের দাবি, গাড়িটি রাইট-হ্যান্ড ড্রাইভ হওয়ায় পশ্চিম তীরে তা চালানো সম্ভব নয়।

তবে স্কটিশ দমকলকর্মীরা জানান, ২০১১ সালেও অনুরূপ একটি ফায়ার ইঞ্জিন আটক থাকার পর লেফট হ্যান্ড ড্রাইভে রূপান্তর করে ব্যবহার করা হয়েছিল। এবারও একই ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলেও ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ তা প্রত্যাখান করেছে।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা ইসরায়েলকে মানবিক সহায়তার প্রবেশপথ সহজ করতে আহ্বান জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, স্কটল্যান্ডের ডান্ডি শহর ও নাবলুস ১৯৮০ সাল থেকে যমজ শহর হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। ডান্ডি সিটি কাউন্সিল ২০২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

