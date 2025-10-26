গাজায় যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে ইসরায়েলি হামলা, পশ্চিম তীরে ধরপাকড়

গাজায় যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে ইসরায়েলি হামলা, পশ্চিম তীরে ধরপাকড়
যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে গাজায় অব্যাহত রয়েছে ইসরায়েলি হামলা। পশ্চিম তীরে ধরপাকড় অভিযানও চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার বাহিনী। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতি তৃতীয় সপ্তাহে প্রবেশ করলেও উপত্যকায় এখনো থামেনি ইসরায়েলি আগ্রাসন।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, গাজার মধ্যাঞ্চলের নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় এক ফিলিস্তিনি নিহত এবং অন্তত চারজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে আল-আওয়াদা হাসপাতাল।
আরও পড়ুন>>
ফিলিস্তিনিদের জন্য পাঠানো স্কটল্যান্ডের উপহার আটকে দিয়েছে ইসরায়েল
হামাসকে নিশ্চিহ্নে ৪ সংগঠনকে অর্থ-অস্ত্র সহায়তা দিচ্ছে ইসরায়েল
গাজায় ইসরায়েলের ফেলে যাওয়া বোমা সরাতে লাগবে ২০ থেকে ৩০ বছর
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, তাদের এই হামলার লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন ইসলামিক জিহাদের এক সদস্য।
এদিকে, ধ্বংসস্তূপে ফেরা ফিলিস্তিনিদের জন্য পরিস্থিতি দিন দিন আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। শনিবার (২৫ অক্টোবর) গাজা শহরে একটি ক্ষতিগ্রস্ত ভবন ধসে নয় বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
‘এখনো নিরাপত্তা নেই’
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রোববার সকালে থেকেই গাজার পূর্বাঞ্চলজুড়ে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এটি ইঙ্গিত দিচ্ছে, ইসরায়েলি বাহিনী আবারও ভারী বিস্ফোরক ব্যবহার করছে।
পূর্ব দেইর আল-বালাহ ও আল-জুয়াইদা এলাকাসহ একাধিক স্থানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলছে, যা ইসরায়েলি সেনাদের ঘোষিত প্রত্যাহার সীমারেখারও বাইরে।
নুসেইরাতের সাম্প্রতিক হামলার পর স্থানীয়রা আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তারা বলছেন, যুদ্ধবিরতি থাকলেও যে কোনো সময় আকাশ থেকে হামলা হতে পারে। অনেকের মতে, ‘এখনো কোনো নিরাপত্তা নেই।’
গাজায় কাতারি সেনা মোতায়েনের ইঙ্গিত
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার এশিয়া সফরের পথে কাতারের আল-উদেইদ বিমানঘাঁটিতে কাতারি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। পরে ট্রাম্প জানান, গাজায় স্থিতিশীলতা আনার প্রচেষ্টা অগ্রসর হচ্ছে এবং তার ২০ দফা গাজা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে একটি ‘আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী’ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রয়োজনে কাতারি সেনারাও থাকতে পারেন।
তিনি বলেন, বাহিনীটি খুব দ্রুতই গঠন করা হতে পারে এবং ‘এখনই নেতৃত্ব বাছাই চলছে।’
পশ্চিম তীরে ধরাপাকড়
অন্যদিকে, দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর নতুন করে গ্রেফতার অভিযান শুরু হয়েছে। বার্তা সংস্থা ওয়াফার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হেবরন এলাকায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জেরুজালেমের কাছে আল-রাম শহরে গুলিতে এক ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।
এছাড়া, নাবলুস শহরেও অভিযান চালানো হলেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি বলে জানিয়েছে ওয়াফা।
কেএএ/