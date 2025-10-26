নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গেও চালু হতে পারে বিতর্কিত এসআইআর
নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গেও চালু হতে পারে বিতর্কিত স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)। সম্প্রতি বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যটিতে এসআইআর অর্থাৎ বিশেষ নিবিড় সংশোধন চালু করা হয়। এর মাধ্যমে প্রায় ৬২ লাখ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয় নির্বাচন কমিশন। বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গেও বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর চালুর পরিকল্পনা করছে কমিশন।
আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন। প্রত্যাশিতভাবেই নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)-এর চূড়ান্ত তালিকা ধরেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন করতে চায় কমিশন। এই মুহূর্তে এসআইআর নিয়ে উত্তাল গোটা ভারতের রাজনীতি।
এবার গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রায় সব জেলাতেই দ্বিস্তরীয় বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র অর্থাৎ হেল্পডেস্ক চালু করেই রাজ্যে ভোটার তালিকায় এসআইআর চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।
এই বিষয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ও কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকের পর রাজ্যের বিভিন্ন জেলার নির্বাচনী কর্মকর্তারা একটি লিখিত বার্তা পেয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে, অবিলম্বে জেলাস্তরে দুটি পর্যায়ে সহায়তা কেন্দ্র খুলতে হবে। একটিতে থাকবে ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা মহকুমা শাসকের কার্যালয়, অন্যটি থাকবে জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা তথা জেলাশাসকের কার্যালয়ে।
পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই এমন পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। বিশেষ করে রাজ্যের বাইরে গিয়ে যে সমস্ত মানুষ কাজ করেন, সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্যই এই সহায়তা কেন্দ্র কাজ করবে।
রাজ্যের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কমিশন জানিয়েছিল, পূজার ছুটির আগেই পরিযায়ী শ্রমিকদের সব তথ্য জোগাড় করে রাখতে হবে, যাতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। তবে রাজ্যের বাইরে যারা কাজ করেন, তারাও অনলাইনে এসআইআরে অংশ নিতে পারবেন। এমনকি অনলাইনে ফর্মও পূরণ করে জমা দেওয়া যাবে।
এছাড়াও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পাঠানো বার্তায় আরও জানানো হয়েছে, এখন থেকেই সিইও কার্যালয় প্রতিদিন খোলা থাকবে। এসআইআর ঘোষণার পরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করে বাংলায় অনুবাদে বিস্তারিতভাবে বিষয়টি বোঝানো হবে।
তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে আসলে তলে তলে এনআরসি করা হচ্ছে। নির্বাচনে বিজেপিকে সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এছাড়াও চলতি বছরের নভেম্বর মাস থেকে এসআইআরের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।
