ভারতে বিদেশিদের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যায় শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ

ভারতে বিদেশিদের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যায় শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ
ভারতে বিদেশিদের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যায় শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ। দেশটির জাতীয় অপরাধ নথি ব্যুরোর (এনসিআরবি) সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমন তথ্য।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে বিদেশিদের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যায় ভারতের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ওই বছর বিদেশিদের বিরুদ্ধে নিবন্ধিত অপরাধের পাশাপাশি ‘ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬’ ও ‘রেজিস্ট্রেশন অব ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৩৯’-এর অধীনে সর্বাধিক মামলা রেকর্ড হয়েছে রাজ্যটিতে।
আরও পড়ুন>>
ভারতের `সবচেয়ে নিরাপদ শহর' কলকাতা, যা বললেন আরজি করে নির্যাতিতার মা
পশ্চিমবঙ্গে ফের মেডিকেল শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ
পশ্চিমবঙ্গে বাড়িতে ঢুকে কলেজ শিক্ষার্থীকে গুলি করে হত্যা
প্রকাশ্যে মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় শিক্ষককে মারধর, ভিডিও ভাইরাল
‘ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬’ ও ‘রেজিস্ট্রেশন অব ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৩৯’ আইন দুটি মূলত ভারতে আগত বিদেশিদের প্রবেশ, নিবন্ধন, অবস্থান, চলাচল ও প্রস্থান সংক্রান্ত বিধান এবং এসব বিষয়ে ভারত সরকারের ক্ষমতার আইনি কাঠামো নির্ধারণ করে।
প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিদেশিদের বিরুদ্ধে মোট ১ হাজার ২১টি অপরাধের মামলা হয়। এর মধ্যে ৯৮৯টি মামলা উল্লেখিত দুই আইনের অধীনে দায়ের করা হয়, যা ভারতের সব রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ।
তাছাড়া, রাজ্যে ২০২৩ সালে বিদেশিদের বিরুদ্ধে সাতটি মামলা ‘নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫’-এর অধীনে এবং দুটি মামলা ‘আর্মস অ্যাক্ট, ১৯৫৯’-এর অধীনে রেকর্ড হয়। এছাড়া প্রতারণা, গুরুতর আঘাত ও মানবপাচারের মতো অপরাধেও কিছু বিদেশির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
আরও পড়ুন>>
কলকাতায় বাংলাদেশি সন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে বেধড়ক মারধর
ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া বেআইনি: কলকাতা হাইকোর্টের রায়
বাংলাদেশে পুশ ইনসহ ভিনরাজ্যে হেনস্তার শিকারদের ফেরাবে পশ্চিমবঙ্গ
আগের বছরগুলোর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিদেশিদের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ ধারাবাহিকভাবে শীর্ষে রয়েছে। ২০২২ সালে ৭২৩টি, ২০২১ সালে ১ হাজার ২৮৭টি এবং ২০২০ সালে ৬৩৫টি মামলা রেকর্ড হয়েছিল। ২০১৪ সাল থেকে এ প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে এবং প্রতিবছরই ফরেনার্স অ্যাক্টের অধীনে কমপক্ষে ৫০০টি মামলা রেকর্ড হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।
অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় পুলিশ কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম দ্য হিন্দুকে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের দেশের অন্যতম দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে, যা বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে সংযুক্ত। ফলে এ সীমান্ত দিয়ে বিদেশি অনুপ্রবেশের আশঙ্কা তুলনামূলক বেশি। কারণ অন্যান্য সীমান্তবর্তী রাজ্যের সীমান্তগুলো হয় কঠোর জলবায়ুগত পরিবেশে, নয়তো দুর্গম ভৌগোলিক বাধার মধ্যে অবস্থিত, যা পশ্চিমবঙ্গে নেই।
তিনি আরও বলেন, সাধারণ অপরাধ তদন্তের সময়ও যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি বিদেশি বলে প্রমাণিত হন, তবে অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে ‘ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৩৯’-এর ধারা যুক্ত করে মামলা দায়ের করা হয়।
সূত্র: দ্য হিন্দু
কেএএ/