অবশেষে চালু হলো চীন-ভারত সরাসরি ফ্লাইট
পাঁচ বছরেরও বেশি সময় বন্ধ থাকার পর চীন-ভারত সরাসরি ফ্লাইট চালু হলো। রোববার (২৬ অক্টোবর) মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্সে এক পোস্টে এই তথ্য জানান ভারতে নিযুক্ত চীনা দূতাবাসের মুখপাত্র ইউ জিং। ইউ এক্সে লিখেছেন, বাস্তবেই চীন ও ভারতের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালু হয়েছে।
ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের প্রথম ফ্লাইটটি রোববার কলকাতা থেকে চীনের গুয়াংঝুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। তাছাড়া ৯ নভেম্বর থেকে সাংহাই-নয়াদিল্লি রুটে সপ্তাহে তিনটি ফ্লাইট চলাচল শুরু হবে। নতুন রুটগুলো পুনরায় বাণিজ্য, পর্যটন ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
চলতি মাসের শুরুতে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স জানিয়েছিল, করোনা মহামারির কারণে স্থগিত থাকা পরিষেবা পুনরায় চালু করতে আগ্রহী এয়ারলাইন্সগুলোর মধ্যে তারা প্রথম সারিতে থাকবে। ২ অক্টোবরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি ঘোষণা করে, ২৬ অক্টোবর থেকে তাদের এয়ারবাস এ৩২০নিও কলকাতা ও গুয়াংঝুর মধ্যে প্রতিদিন বিরতিহীন ফ্লাইট পরিচালনা করবে।
ইন্ডিগো আরও জানায়, নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষে তারা দিল্লি ও গুয়াংঝুর মধ্যে সরাসরি ফ্লাইটের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনাও করছে। পরে ১১ অক্টোবর ইন্ডিগো আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করে যে, দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ আরও জোরদার করতে ১০ নভেম্বর থেকে দিল্লি ও গুয়াংঝুর মধ্যে দৈনিক সরাসরি ফ্লাইট শুরু হবে।
করোনা মহামারি ও ২০২০ সালের জুন মাসে গালওয়ান উপত্যকার রক্তক্ষয়ী সীমান্ত সংঘর্ষের পর ভারত ও চীনের মধ্যে বিমান চলাচল বন্ধ ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই ঘটনার জেরে দুই দেশের বাণিজ্য, পর্যটন ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক ব্যাহত হয়। গত অক্টোবর মাসে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) বরাবর টহল ব্যবস্থার বিষয়ে উভয় পক্ষ একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর পর উত্তেজনা কিছুটা শিথিল হয়, যা সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে
