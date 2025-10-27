  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাষ্ট্রে চলছে শাটডাউন, বন্ধ হচ্ছে খাদ্য সহায়তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৩৬ এএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল ভবন। ছবি: এএফপি।

চলমান সরকারি অচলাবস্থার (শাটডাউন) কারণে আগামী নভেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ৪ কোটিরও বেশি মানুষ খাদ্য সহায়তা পাবেন না বলে জানিয়েছে মার্কিন কৃষি বিভাগ।

যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম অনেক পরিবারের দৈনন্দিন বাজারের প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

চলতি মাসের শুরুর দিকে ট্রাম্প প্রশাসন একটি জরুরি তহবিল ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানায়, যা ব্যবহার করা হলে নভেম্বর মাসেও সুবিধাভোগীদের খাদ্য সহায়তা চালু রাখা সম্ভব হতো। প্রশাসন যুক্তি দেয়, এই অর্থ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো জরুরি পরিস্থিতির জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে।

এ সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসওমেন রোজা ডিলাউরো ও অ্যাঞ্জি ক্রেগ। তারা বলেন, এটি ট্রাম্প প্রশাসনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও বেআইনি পদক্ষেপগুলোর একটি।

দুই কংগ্রেসওমেন আরও অভিযোগ করেন, সরকার একদিকে আর্জেন্টিনাকে সহায়তা দিচ্ছে এবং হোয়াইট হাউজে নতুন বলরুম নির্মাণ করছে, অন্যদিকে সাধারণ আমেরিকানদের খাদ্য সহায়তা বন্ধ করছে।

সেন্টার অন বাজেট অ্যান্ড পলিসি প্রাইঅরিটিজ নামের গবেষণা সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, ওই জরুরি তহবিল দিয়ে সর্বোচ্চ এক মাসের ৬০ শতাংশ সুবিধা প্রদান সম্ভব।

কৃষি বিভাগে পাঠানো এক চিঠিতে ডেমোক্র্যাট সদস্যরা বলেন, এসএনএপি-এর কনটিনজেন্সি রিজার্ভে এখনও উল্লেখযোগ্য অর্থ রয়েছে — যা ঠিক এমন পরিস্থিতির জন্যই কংগ্রেস অনুমোদন দিয়েছে। তারা কৃষি মন্ত্রী ব্রুক রোলিনসকে ওই তহবিল অবিলম্বে মুক্ত করে অন্যান্য বিভাগের অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে নভেম্বর মাসের সম্পূর্ণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

তবে রোলিনস এক নথিতে বলেন, এই রিজার্ভ কেবল ‘বাস্তব জরুরি অবস্থা’, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারে।

সূত্র: বিবিসি

