বিয়ারিং প্যাড পড়ে মৃত্যু

খান আরাফাত আলী
খান আরাফাত আলী
প্রকাশিত: ০১:১৩ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকার মতো বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ার ঘটনা বিশ্বে খুবই বিরল/ কোলাজ: জাগোনিউজ

ঢাকার জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেলের পিলার থেকে এক বছরের ব্যবধানে দুবার বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ার ঘটনা ঘটলো। গত বছর প্রথমবার ফার্মগেটে ঘটা এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল ট্রেন চলাচল। কিন্তু রোববার (২৬ অক্টোবর) সেই ফার্মগেটেই খুলে পড়া আরেক বিয়ারিং প্যাডের আঘাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন আবুল কালাম (৩৫) নামে এক পথচারী।

এই ঘটনা দেশব্যাপী ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এর পেছনে দুর্বল তত্ত্বাবধান, ডিজাইন ত্রুটি এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবকে দায়ী করেছেন। এরই মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন এবং নিহতের পরিবারকে ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী অনুরূপ ঘটনার ছায়া

ঢাকার মতো এ ধরনের দুর্ঘটনা বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত বিরল, যেখানে বিয়ারিং প্যাড খুলে পথচারীর ওপর পড়ে প্রাণহানি ঘটে। তবে, কাঠামোগত ব্যর্থতা-সম্পর্কিত কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে অতীতে।

উত্তরা গার্ডার দুর্ঘটনা (বাংলাদেশ, ২০২২)

প্রথম উদাহরণটা বাংলাদেশকে দিয়েই শুরু করা যাক। ২০২২ সালে উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বিআরটি লাইন-৩ প্রকল্পের একটি গার্ডার ধসে পড়ে একই পরিবারের পাঁচজন নিহত হন। এ ঘটনায় চীনা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান চায়না গেজহৌবা গ্রুপ নিহত পরিবারের জন্য ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এ দুর্ঘটনায় বিদেশি ঠিকাদারদের সঙ্গে তৎকালীন সরকারের চুক্তি ও প্রকল্প তদারকির ঘাটতি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়। পরবর্তীতে সরকার নিরাপত্তা নির্দেশনা ও প্রকল্প স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয়।

গুজরাটের মর্বি সেতু দুর্ঘটনা (ভারত, ২০২২)

২০২২ সালে গুজরাটের মর্বি এলাকায় একটি পুরোনো সাসপেনশন সেতু ধসে অন্তত ১৩৫ জনের মৃত্যু হয়। তদন্তে জানা যায়, রক্ষণাবেক্ষণে থাকা ওরেভা গ্রুপ পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পরীক্ষা ছাড়াই সেতুটি খুলে দেয়। গুজরাট হাই কোর্ট কোম্পানিটিকে নিহত প্রতি পরিবারকে ১০ লাখ রুপি এবং আহতদের দুই লাখ রুপি করে ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেন। কোম্পানি প্রাথমিকভাবে পাঁচ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দেয়, যা আদালত অপর্যাপ্ত বলে মন্তব্য করে।

ভিসাখাপট্টনম ক্রেন দুর্ঘটনা (ভারত, ২০২০)

২০২০ সালে ভারতের ভিসাখাপট্টনমে হিন্দুস্তান শিপইয়ার্ড লিমিটেডের একটি ক্রেন ধসে পড়ে অন্তত ১১ শ্রমিক নিহত হন। কর্তৃপক্ষ নিহতদের পরিবারের জন্য ৫০ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে এবং পরিবারের এক সদস্যকে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দুর্ঘটনার পর নির্মাণ সাইটে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটি এবং তদারকির দুর্বলতা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন ওঠে।

নিকল হাইওয়ে ধস (সিঙ্গাপুর, ২০০৪)

সিঙ্গাপুরে মেট্রো নির্মাণের সময় নিকল হাইওয়ে ধসে চার কর্মী নিহত এবং তিনজন আহত হন। সরকার দ্রুত তদন্ত কমিশন গঠন করে এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পাশাপাশি নিরাপত্তা মান সংস্কার করতে বাধ্য করে। নিহতদের পরিবারকে ৩০ হাজার সিঙ্গাপুরিয়ান ডলার (প্রায় ২৮ লাখ টাকা) করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এছাড়া দায়ী তিন প্রকৌশলী ও এক সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। এই দুর্ঘটনার পর সিঙ্গাপুরে নির্মাণ কোড আরও কঠোর করা হয়, যা আজও বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ নির্মাণ মান হিসেবে স্বীকৃত।

অ্যালেকজান্ডার এল. কিয়েল্যান্ড তেল রিগ দুর্ঘটনা (নরওয়ে, ১৯৮০)

১৯৮০ সালে উত্তর সাগরে একটি তেল রিগ ভেঙে পড়ে ১২৩ জনের প্রাণহানি ঘটে। চার দশক পর ২০২৫ সালে নরওয়ের পার্লামেন্ট নিহতদের পরিবারগুলোর ক্ষতিপূরণের নতুন স্কিম অনুমোদন করে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতিপূরণ বঞ্চিত পরিবারগুলোর প্রতি ন্যায্যতা ফিরিয়ে আনার দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ওপরে উল্লেখিত ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কর্তৃপক্ষ দ্রুত তদন্ত এবং নিরাপত্তা অডিটের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের দেওয়া হয়েছে মোটা অংকের আর্থিক ক্ষতিপূরণও। উন্নত দেশগুলোতে আইনের মাধ্যমে এ ধরনের অধিকার সুরক্ষিত থাকলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তার যথাযথ প্রয়োগের অভাব রয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

বিয়ারিং সম্পর্কিত অন্যান্য দুর্ঘটনা

কানাডার থান্ডার বে ব্রিজ

কানাডার অন্টারিও প্রদেশের থান্ডার বে শহরে অবস্থিত মারিনা পার্ক ব্রিজে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে একটি গুরুতর বিয়ারিং সমস্যা ঘটে। সেতুর কেন্দ্রীয় অংশের বিয়ারিং প্যাড অতিরিক্ত চাপে ওভারলোড হয়ে যায়, যার ফলে বল্টগুলো ভেঙে যায় এবং সেতুর অংশ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।

সৌভাগ্যবশত, কেন্দ্রীয়-পশ্চিম বিয়ারিং অক্ষত থাকায় পুরো সেতু ধসে পড়েনি, কিন্তু ট্রাফিক অবিলম্বে বন্ধ করতে হয়।

লুইজিয়ানার ব্রিজগুলোতে এলাস্টোমেরিক প্যাডের স্লিপিং

যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা রাজ্যে ২০০০-এর দশকে (বিশেষত ২০০০-২০০৩) একাধিক সেতুতে এলাস্টোমেরিক (নিওপ্রিন-ভিত্তিক) বিয়ারিং প্যাডের স্লিপিং ঘটনা ঘন ঘন ঘটে। এই প্যাডগুলো সেতুর ভিত্তি থেকে সরে যাওয়ায় কাঠামোগত অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, যা সম্ভাব্য ধসের ঝুঁকি বাড়ায়। লুইজিয়ানা ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের তদন্তে (২০০৩ রিপোর্ট) বলা হয়, এই সমস্যার কারণ ছিল অপর্যাপ্ত গ্রাউটিং এবং ভুল ইনস্টলেশন—যেমন প্যাডের নিচে পর্যাপ্ত সাপোর্ট না দেওয়া।

সৌভাগ্যবশত, এসব ঘটনায় কোনো প্রাণহানি হয়নি। কিন্তু এর জেরে রাজ্যব্যাপী সেতু পরিদর্শনের হিড়িক পড়ে যায়। লুইজিয়ানা ট্রান্সপোর্টেশন রিসার্চ সেন্টার নতুন গাইডলাইন প্রকাশ করে, যাতে ইনস্টলেশনের সময় ভালো-গুণমানের গ্রাউট ব্যবহার এবং নিয়মিত স্লিপ-টেস্টিং অন্তর্ভুক্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট সিয়াটল ব্রিজ

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন রাজ্যের সিয়াটল শহরে ২০১৬ সালের ১ জুলাই ওয়েস্ট সিয়াটল ব্রিজের নিচে বিয়ারিং প্যাড রিপ্লেসমেন্ট প্রকল্পে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। ফাউন্টলারয় এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পে কাজ করার একটি ট্রাকের ধাক্কায় বুম লিফট থেকে ৫০ ফুট নিচে পড়ে যান এক শ্রমিক এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ সময় আরেক শ্রুমক ১৫ ফুট নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন।

তদন্তে দেখা যায়, এই দুর্ঘটনার কারণ ছিল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের ত্রুটি। মেরামত কাজের এলাকা ঠিকভাবে সুরক্ষিত ছিল না। এরপর সিয়াটল ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশন তাৎক্ষণিক তদন্ত শুরু করে এবং নিরাপত্তা প্রোটোকল উন্নয়ন করে।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান, এনডিটিভি, উইকিপিডিয়া, টাইমস অব ইন্ডিয়া
