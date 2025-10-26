  2. জাতীয়

বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত আজাদের স্ত্রী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৭ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত হয়েছেন আবুল কালাম আজাদ (৩৫)। তার স্ত্রী আইরিন আক্তার বলেন, তার ছেলেটার বয়স ৪ বছর, মেয়ের ৩। বাচ্চা দুটি তাদের বাবাকে হারালো। সেটার ক্ষতিপূরণ কীভাবে হবে?

নিহত আজাদের স্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, এটা মৃত্যু নয়, হত্যা। এটা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের অবহেলা। টাকা বা চাকরি দিয়ে ক্ষতিপূরণ হবে না। এই ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অবহেলায় জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

নিহত আবুল কালাম আজাদের শ্যালক সোহাগ আহমেদ বলেন, আবুল কালামের বাসা নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া এলাকায়। সেখানে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে থাকতেন।

আবুল কালাম একসময় মালয়েশিয়ায় ছিলেন। ছয় বছর আগে বিয়ে করে আর মালয়েশিয়া যাননি।

মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে প্রাথমিকভাবে ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান। এছাড়া তার পরিবারে কর্মক্ষম কোনো ব্যক্তি যদি থাকে তাকে মেট্রোরেলে চাকরির ব্যবস্থা করা হবে।

মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ার কারণ অনুসন্ধানে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সরকার। একই সঙ্গে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে নিহত পথচারীর পরিবারকে ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

তদন্ত কমিটিকে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রোববার (২৬ অক্টোবর) বিকেলে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার রেজাউল করিম সিদ্দিকীর সেই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পাঁচ সদস্যের ওই তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগের সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফকে। কমিটিতে কারিগরি ও প্রকৌশলগত পর্যালোচনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং সামরিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের (এমআইএসটি) বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

