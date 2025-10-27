  2. আন্তর্জাতিক

নির্বাচনের ফল ঘোষণার আগেই উত্তপ্ত ক্যামেরুন, সংঘর্ষে নিহত ৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
জাতীয় নির্বাচনের ফল প্রকাশের আগেই রাজনৈতিক সহিংসতা/ ছবি : এএফপি

ক্যামেরুনে জাতীয় নির্বাচনের ফল প্রকাশের আগেই রাজনৈতিক সহিংসতায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। রোববার (২৬ অক্টোবর) দেশটির উত্তরাঞ্চল ও প্রধান শহর দুয়ালায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিরোধী দলের নেতা ইসা চিরোমার সমর্থকদের সংঘর্ষে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। ১২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল সোমবার (২৭ অক্টোবর) ঘোষণা করবে দেশটির নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগেই চিরোমা দাবি করেছেন যে, তিনি ৫৪.৮ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তবে বিশ্লেষকদের মতে, টানা ৪৩ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা বর্তমান প্রেসিডেন্ট পল বিয়া অষ্টম মেয়াদে জয়ী হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রোববার(২৬ অক্টোবর) দুয়ালার আঞ্চলিক গভর্নর স্যামুয়েল দিয়ুদনে ইভাহা দিবোয়া বলেন, বিক্ষোভকারীরা দুটি জেলায় জেন্ডারমেরি ব্রিগেড ও পুলিশ স্টেশনে হামলা চালায়। এতে চারজন নিহত এবং কয়েকজন নিরাপত্তা সদস্য আহত হন।

এদিন চিরোমার প্রধান ঘাঁটি গারুয়াতে শত শত সমর্থক সমবেত হয়ে পতাকা ও ‘চিরোমার ২০২৫’ লেখা ব্যানার হাতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নেয়। পরে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে।

চিরোমা এক ভিডিওবার্তায় অভিযোগ করেন, সেনাবাহিনী তাকে আটক করার চেষ্টা করেছে। গত কয়েক দিন ধরে তার বাসার সামনে সমর্থকরা জড়ো হয়ে অবস্থান করছে।

এদিকে পর্যবেক্ষণ সংস্থা নেটব্লকস জানিয়েছে, দেশজুড়ে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যাহত হওয়ায় মাঠের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্যপ্রবাহে বাধা তৈরি হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই সহিংসতা ও তথ্য-নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ পল বিয়াকের দীর্ঘমেয়াদি শাসনব্যবস্থার প্রতি জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের প্রতিফলন।

কেএম

