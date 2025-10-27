  2. আন্তর্জাতিক

এজিয়ান সাগরে আবারও নৌকাডুবি, ৪ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৫ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
এজিয়ান সাগরে নৌকা ডুবে প্রাণ গেলো ৪ অভিবাসনপ্রত্যাশীর/ ফাইল ছবি: এএফপি

গ্রিসের লেসবোস দ্বীপের কাছে ছোট একটি নৌকা উল্টে চারজন অভিবাসনপ্রত্যাশী মারা গেছেন। এজিয়ান সাগরে পানিতে ডুবে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে সোমবার (২৭ অক্টোবর) গ্রিস কোস্টগার্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এ বছরের অক্টোবর মাসে এজিয়ান সাগরের গ্রিসের অংশে এখন পর্যন্ত ২০ জন নিহত হয়েছেন।

কোস্টগার্ডের এক মুখপাত্র ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছেন, এই ঘটনায় আরও সাতজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। সম্প্রতি লেসবোস অঞ্চলে প্রবল বাতাসের কারণে নৌকাগুলোর জন্য বিপদ সৃষ্টি হচ্ছে।

যারা তুরস্ক থেকে ইউরোপে পৌঁছানোর চেষ্টা করে তাদের কাছে লেসবোস ও এর আশেপাশের দ্বীপ যেমন চিওস, কোস, লেরোস এবং সামোস অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য।

জানা গেছে, গত সপ্তাহে চিওস উপকূলে অন্তত ২৯ জন বহনকারী একটি নৌকা ডুবির পরে দুই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। এর আগে ৭ অক্টোবর লেসবোসে চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে, শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) তুরস্কের বডরুম উপকূলে পানিতে ডুবে ১৭ জন মারা গিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা জানিয়েছে, এ বছর এরই মধ্যে প্রায় ১,৪০০ মানুষ মেডিটারেনিয়ান রুটে ইউরোপ পৌঁছানোর চেষ্টা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।

