চুক্তির পর জাপানের নারী প্রধানমন্ত্রীকে প্রশংসায় ভাসালেন ট্রাম্প

চুক্তির পর জাপানের নারী প্রধানমন্ত্রীকে প্রশংসায় ভাসালেন ট্রাম্প
বাণিজ্য ও খনিজ সম্পদের বিষয়ে একাধিক চুক্তি সইয়ের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টোকিওতে জাপানের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচিকে প্রশংসায় ভাসালেন। এ সময় তাকাইচিকে অসাধারণ নেতা বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প।
তাকাইচি প্রয়াত জাপানি নেতা ও ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিনজো আবে-এর ঘনিষ্ঠ মিত্র। তিনি ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেবেন বলে হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র ক্যারোলিন লেভিট জানিয়েছেন।
সূত্রগুলোর বরাতে জানা যায়, নতুন প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ৫৫০ বিলিয়ন ডলারের একটি বিনিয়োগ চুক্তির আওতায় জাহাজ নির্মাণসহ বিভিন্ন খাতে মার্কিন বিনিয়োগের সুযোগ দেবেন। এর পাশাপাশি জাপান মার্কিন সয়াবিন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পিকআপ ট্রাক আমদানি বাড়াবে।
ট্রাম্পের দাবি জাপান যেন চীনের বাড়তি আগ্রাসনের জবাবে দ্বীপগুলোর প্রতিরক্ষায় আরও ব্যয় বাড়ায়। তাকাইচি এরই মধ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যয় জিডিপির ২ শতাংশে উন্নীত করবেন।
আকাসাকা প্যালেসে বৈঠকের আগে করমর্দনের সময় ট্রাম্প বলেন, খুবই শক্তিশালী হাত মেলানো! শিনজো এবং অন্যদের কাছ থেকে শুনেছি—আপনি নিশ্চয়ই জাপানের অন্যতম সেরা প্রধানমন্ত্রী হবেন। আপনাকে অভিনন্দন জানাই, প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্যিই বড় বিষয়।
বৈঠক শেষে তাকাইচি ট্রাম্পকে উপহার দেন প্রয়াত আবে-র ব্যবহৃত পাটার, জাপানি গলফার হিদেকি মাতসুয়ামা-র সই করা একটি গলফ ব্যাগ এবং সোনার পাত দেওয়া একটি গলফ বল।
সূত্র: রয়টার্স
